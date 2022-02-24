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В офисе Зеленского выразили готовность обсудить с РФ нейтральный статус Киева
12:11
Фото: smi2.net
Украинские власти готовы к переговорам с Россией о нейтральном статусе, но Киев при этом требует гарантий безопасности.
Соответствующее заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РБК.
Как подчеркивается в этом тексте, Киев всегда оставлял "пространство для переговоров", и сейчас, когда РФ приступила к "полномасштабному вторжению". Представитель президента Владимира Зеленского заявил, что необходимо прекратить боевые действия и сослался на недавнее обращение украинского лидера, который упрекнул страны Европы в отказе поддержать Украину.
По словам советника, в отличие от Европы, Украина "не боится" начать с Россией переговоры о нейтральном статусе. В Киеве не испытывают страха, важно лишь понимать, кто и каким образом будет гарантировать безопасность украинского руководства и выполнение договоренностей.
До того Зеленский заявил, что мировые державы оставили его государство без поддержки. Представитель официального Киева назвал санкции, введенные против РФ, недостаточными. Видеообращение политика появилось в Telegram. Украинский лидер констатировал, что его страна сейчас вынуждена защищать себя в одиночестве, а мир издалека наблюдает за происходящим.
Президент Украины также выразил уверенность в том, что Киев и Москва обязательно начнут диалог о прекращении боевых действий.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что украинские власти располагали информацией о возможном начале боевых действий, однако не стали предпринимать каких-либо своевременных и эффективных шагов. Как подчеркнул политик в ходе оперативного совещания с представителями военного командования республики, до киевского руководства были доведены нюансы его недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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