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Лукашенко заявил, что Киев предупреждали о возможном начале боевых действий
12:39
Фото: vk.com
Украинские власти располагали информацией о возможном начале боевых действий, однако не стали предпринимать каких-либо своевременных и эффективных шагов. С таким заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает госагентство БелТА.
Как подчеркнул Александр Лукашенко в ходе оперативного совещания с представителями военного командования республики, в последнее время военное руководство Украины неоднократно участвовало в переговорах с белорусскими коллегами, в том числе, уже после его встречи с главой РФ Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, до киевских властей были доведены нюансы его переговоров с президентом России.
В ночь на 24 февраля представитель украинского военного руководства просил организовать еще один разговор с Минском, пояснил Лукашенко. В Минске тогда настоятельно рекомендовали ему связаться с Москвой, "чтобы не началась эта бойня". Однако этого сделано не было, хотя в прошлом политики использовали все средства, указал Лукашенко и напомнил, как "Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения по всей стране из-за начала масштабной специальной операции, которую с сегодняшнего дня проводят российские войска в связи с ситуацией на Донбассе.
Сообщив о решении перейти к активным действиям, российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в Москве намерены "стремиться к демилитаризации и денацификации Украины". По его словам, перед судом должны предстать все, кто причастен к многочисленным кровавым преступлениям, жертвами которых становились представители мирного населения, включая россиян. Сложившиеся обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных" шагов, заявил глава РФ.
По данным Минобороны России, удары с использованием высокоточных средств поражения наносятся по пунктам ПВО, военным аэродромам и авиации ВСУ, а также другим объектам военной инфраструктуры Украины. При этом атак по городам, ракетных с воздуха либо артиллерийских, не осуществляется, подчеркнули российские военные.
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