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Ученые открыли экстремальную планету, где идут дожди из драгоценных камней


22.2.2022 22:11
Ученые открыли экстремальную планету, где идут дожди из драгоценных камнейФото: hotgeo.ru

Исследователи из Института астрономии Макса Планка (ФРГ) открыли новую экзопланету, которая находится на расстоянии 855 световых лет от Солнечной системы. Условия там настолько экстремальные, что металлы способны принимать газообразную форму, поэтому на этой планете могут идти дожди из драгоценных камней.

Немецкие исследователи пришли к таким выводам, тщательно изучив все имеющиеся данные о космическом объекте под названием WASP-121 b, передает Nature Astronomy. Речь идет о газовом гиганте, который примерно в 1,18 раза тяжелее и в 1,81 раза больше Юпитера. Об этой планете также известно, что она вращается очень близко к своей звезде. Период полного оборота у нее составляет около 1,2 земных суток.

Ранее ученые выяснили, что в стратосфере WASP-121 b имеется вода. Но вряд ли эта планета может быть пригодна для жизни, потому что поверхность ее раскалена - температура там колеблется в пределах от 1227 до 2727 градусов по Цельсию.

Ученые относят WASP-121 b к классу "горячих юпитеров", период обращения вокруг звезды-хозяина у которых не превышает десять дней. Исследователям сейчас уже известно порядка пяти тысяч подобных объектов, и триста из них отличаются экстремальными условиями.




Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

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