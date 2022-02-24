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В Москве задержали 600 участников несанкционированной акции
24.2.2022 23:31
Фото: loverust.ru
В центре Москвы полицейские задержали 600 участников несогласованного митинга, передают российские СМИ. Сведения о числе доставленных в территориальные отделы подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. В ведомстве пояснили, что причиной массовых задержаний стали разнообразные нарушения общественного порядка.
Ранее в социальных сетях начали появляться призывы к проведению в Москве и различных регионах России несогласованных публичных мероприятий, передает агентство "Интерфакс". В публикациях такого рода говорилось о напряженной внешнеполитической обстановке.
В полиции пояснили, что сотрудникам МВД совместно с коллегами из других правоохранительных структур удалось принять меры, необходимые "для обеспечения правопорядка и безопасности" в местах, где проводились несогласованные с властями акции. После событий в центре Москвы МВД, СКР и столичная прокуратура напомнили российским гражданам об ответственности, которую несут участники несанкционированных мероприятий.
По данным открытых источников, аналогичные мероприятия состоялись в Петербурге и ряде других городов РФ. В частности, десятки людей были задержаны на площади у метро "Гостиный двор" в северной столице. Как пишет интернет-газета "Фонтанка", когда сотрудникам полиции удалось освободить от манифестантов большую часть тротуара, протестующие начали уходят в пешеходный переход и в арку торгового центра.
Кроме того, несанкционированные акции были зафиксированы в Екатеринбурге и Челябинске, сообщают российские СМИ. По их данным, несколько жителей Урала провели одиночные пикеты, выступая против провеления на Укране военной спецоперации.
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