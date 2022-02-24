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Латвия и Чехия прекратили выдачу виз гражданам РФ


24.2.2022 23:12
МИД ЧехииФото: livejournal.com
МИД Чехии

В МИД Латвии приняли решение об отзыве своего посла в России для проведения консультаций, заявил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс.

Министр иностранных дел республики в своем Twitter также сообщил, что прекращено оформление виз для граждан РФ.

По словам министра, он отзывает главу посольства Латвии в России для проведения консультаций. Кроме того, прекращается выдача латвийских виз для россиян, за исключением ситуаций, когда гражданам РФ требуется оформить въезд в страну в связи с особыми гуманитарными причинами.

Ранее с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, Прага приостанавливает выдачу виз гражданам РФ, кроме тех россиян, которые имеют право получить визу по гуманитарным соображениям.

Фиала объявил об этом в ходе пресс-конференции, которая состоялась после заседания Государственного совета безопасности Чехии, передает ТАСС. Чешский премьер отметил, что перестают работать дипмиссии РФ в Брно и Карловых Варах, а также дипломатические представительства Праги в Петербурге и Екатеринбурге.

Ранее в Киеве объявили о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Как сообщил украинский президент Владимир Зеленский, решение принято в связи с началом военной операции в Донбассе, которая была начата властями России после просьбы ДНР и ЛНР о помощи в защите мирного населения от агрессии со стороны Киева.

Объявляя о переходе к активным действиям, глава РФ Владимир Путин подчеркивал, что в Москве стремятся "к демилитаризации и денацификации Украины". По словам президента, перед судом должны предстать все причастные к многочисленным кровавым преступлениям в отношении гражданского населения, включая россиян. Сложившаяся обстановка потребовала от Кремля "решительных и незамедлительных" шагов, указал российский лидер.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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