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Под Воронежем потерпел крушение военный самолет Ан-2
24.2.2022 22:33
Фото: myliski.ru
Российские военные информируют о крушении самолета Ан-26 на территории Воронежской области, передает агентство "Интерфакс".
По предварительным данным, члены экипажа в результате катастрофы погибли.
Об инциденте сообщает пресс-служба Западного военного округа. Как стало известно, военное воздушное судно осуществляло плановый полет. На борту самолета Ан-26 ВКС РФ находилось военное имущество.
Представители округа заявили, что членам экипажа выжить не удалось. Количество погибших пока не уточнятся.
Известно также, что на земле разрушений зафиксировано не было. Согласно предварительным выводам специалистов, ЧП могло случиться по причине отказа техники. В ближайшее время на место крушения прибудет комиссия ВКС, членам которой предстоит выяснять все обстоятельства аварии.
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