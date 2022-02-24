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В Киеве подтвердили захват российскими военными Чернобыльской АЭС
24.2.2022 21:46
Фото: livejournal.com
Российские военные установили свой контроль на территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), передает информационное агентство УНИАН.
Информацию подтвердил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Как заявил представитель официального Киева, контроль над объектом украинские силовики утратили "после жестокого боя". По словам Подоляка, остается неизвестным текущее "состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов". Сведения также подтвердил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РИА Новости. Информации о жертвах и пострадавших нет, заявил он.
ЧАЭС находится в окрестностях покинутого города Припять в Киевской области, который расположен на расстоянии около 111 км от украинской столицы.
Ранее администрация Херсонской области Украины сообщила о потере контроля над одним из районов. Отмечалось, что государственные структуры Генического района полностью перешли под контроль войск РФ, продолжающих масштабную военную спецоперацию.
Согласно последним данным Минобороны РФ, из строя выведено свыше 80 объектов военной инфраструктуры Украины. С момента, когда российские военные начали наносить высокоточные удары, было сбито два Су-27 и два Су-24, а также один вертолет и четыре ударных БПЛА "Байрактар ТБ-2" ВСУ. Войскам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) к настоящему времени удалось прорвать эшелонированную оборону украинских силовиков и продвинуться на расстояние до 8 км.
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