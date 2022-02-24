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Власти Херсонской области утратили контроль над Геническим районом
24.2.2022 20:12
Фото: vk.com
Администрация Херсонской области Украины сообщает о потере контроля над одним из районов, передает ТАСС. В сообщении регионального руководства отмечается, что государственные структуры Генического района полностью перешли под контроль войск РФ, продолжающих масштабную военную спецоперацию.
Власти Херсонской области сообщили об утрате контроля над Геническим районом, который граничит с Крымом. По данным регионального руководства, информация была получена по телефону от представителей местных властей. Отмечается, что все государственные структуры Генического района перешли под контроль российской стороны. В самом городе Геническ, как утверждается в сообщении областных властей в соцсети Facebook, сейчас стоит военная техника РФ. На появившихся в окрестностях Геническа блокпостах всех выезжающих проверяют на принадлежность к ВС Украины.
Агентство Укринформ, сообщая об этом, в качестве источника указывает градоначальника Геническа Александра Тулупова. Уточнятся, что в телефонном разговоре он якобы подтвердил присутствие в его городе иностранных военных. Официального подтверждения этих сведений по состоянию на 18:15 по Москве пока еще не поступало.
Согласно последним данным Минобороны РФ, из строя выведено свыше 80 объектов военной инфраструктуры Украины. С момента, когда российские военные начали наносить высокоточные удары, было сбито два Су-27 и два Су-24, а также один вертолет и четыре ударных БПЛА "Байрактар ТБ-2" ВСУ. Войскам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) к настоящему времени удалось прорвать эшелонированную оборону украинских силовиков и продвинуться на расстояние до 8 км.
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