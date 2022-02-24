Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Херсонской области утратили контроль над Геническим районом

24.2.2022 20:12

Фото: vk.com



Администрация Херсонской области Украины сообщает о потере контроля над одним из районов, передает ТАСС. В сообщении регионального руководства отмечается, что государственные структуры Генического района полностью перешли под контроль войск РФ, продолжающих масштабную военную спецоперацию.



Власти Херсонской области сообщили об утрате контроля над Геническим районом, который граничит с Крымом. По данным регионального руководства, информация была получена по телефону от представителей местных властей. Отмечается, что все государственные структуры Генического района перешли под контроль российской стороны. В самом городе Геническ, как утверждается в сообщении областных властей в соцсети Facebook, сейчас стоит военная техника РФ. На появившихся в окрестностях Геническа блокпостах всех выезжающих проверяют на принадлежность к ВС Украины.



Агентство Укринформ, сообщая об этом, в качестве источника указывает градоначальника Геническа Александра Тулупова. Уточнятся, что в телефонном разговоре он якобы подтвердил присутствие в его городе иностранных военных. Официального подтверждения этих сведений по состоянию на 18:15 по Москве пока еще не поступало.



Согласно последним данным Минобороны РФ, из строя выведено свыше 80 объектов военной инфраструктуры Украины. С момента, когда российские военные начали наносить высокоточные удары, было сбито два Су-27 и два Су-24, а также один вертолет и четыре ударных БПЛА "Байрактар ТБ-2" ВСУ. Войскам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) к настоящему времени удалось прорвать эшелонированную оборону украинских силовиков и продвинуться на расстояние до 8 км.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 255

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 24.2.2022 21:46 В Киеве подтвердили захват российскими военными Чернобыльской АЭС

В Киеве подтвердили захват российскими военными Чернобыльской АЭС 24.2.2022 20:42 В Литву и Эстонию прибыли американские истребители F-35

В Литву и Эстонию прибыли американские истребители F-35 24.2.2022 12:39 Лукашенко заявил, что Киев предупреждали о возможном начале боевых действий

Лукашенко заявил, что Киев предупреждали о возможном начале боевых действий 24.2.2022 08:01 Путин объявил о военной спецоперации в связи с ситуацией в Донбассе

Путин объявил о военной спецоперации в связи с ситуацией в Донбассе 24.2.2022 07:11 СМИ сообщают о взрывах в крупных городах Украины