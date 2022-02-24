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В Якутии четыре ребенка отравились парами хлора в сауне
24.2.2022 21:01
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Якутии проводят проверку после отравления детей парами хлора, передают российские СМИ.
ЧП случилось в одной из саун Якутска, где пострадали четыре ребенка.
В официальном сообщении региональной прокуратуры указано, что врачи оценивают состояние пострадавших несовершеннолетних как удовлетворительное. Однако двое детей после случившегося доставлены в медицинское учреждение для более тщательного обследования и лечения.
ЧП случилось в минувшую среду, 23 февраля. В сауну, где отравились дети, ранее выезжал городской прокурор. Обстоятельства случившегося выясняются.
Проверку по факту инцидента сейчас также проводит следственный отдел по Якутску СУ СКР. После разбирательства будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Расследование будут вести (если подтвердятся признаки преступления) по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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