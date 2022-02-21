Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Совет Федерации дал согласие на использование ВС РФ за рубежом

19:39

Фото: vk.com



Совет Федерации согласился на использование Вооруженных сил РФ за пределами российской территории, передает агентство "Интерфакс".



Голосование в связи с ситуацией вокруг Донбасса, прошло в рамках вечерней части заседания верхней палаты РФ.



Вопрос рассматривался в связи с поступлением в Совет Федерации обращения президента с просьбой о предоставлении согласия на использование Вооруженных сил России за пределами РФ. Отмечается, что решение приняли единогласно. Как подчеркнул замглавы Министерства обороны России Николай Панков, учитывая обострение обстановки в Донбассе Москве необходимо обеспечить защиту жителей этих территорий.



По словам спикера палаты Валентины Матвиенко, такой шаг должен помочь избежать войны в регионе. Решение призвано способствовать установлению мира на Донбассе, прекращению кровопролитной гражданской войны. Нужно остановить обстрелы мирных населенных пунктов и граждан, необходимо сформировать "нормальные условия для жизни людей", заявила она.



Предполагается, что глава РФ Владимир Путин будет сам определять, на какой срок российские военные будут направлены за пределы страны, а также численность группировки, районы ее действий и поставленные перед военнослужащими задачи. Все соответствующие пункты закреплены в проекте постановления СФ, указал председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.



Постановление вступает в законную силу сразу после его принятия.



Накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин сразу после обращения к согражданам и соотечественникам подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Госдума в рамках сегодняшнего заседания ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками.



Объявляя о своем решении, российский лидер подчеркивал, что Москва прикладывала все усилия в целях "сохранения территориальной целостности Украины". На протяжении последних лет власти РФ "настойчиво и терпеливо" вели борьбу за выполнение резолюций Совбеза ООН 2202 от 17 Февраля 2015 года, которыми был закреплен Минский комплекс мер по нормализации обстановки на территории Донбасса. Однако все эти усилия оказались тщетными



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 156

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16:07 Канцлер ФРГ остановил процесс сертификации «Северного потока — 2»

Канцлер ФРГ остановил процесс сертификации «Северного потока — 2» 15:00 Песков подтвердил, что заседание Совбеза по Донбассу показывалось в записи

Песков подтвердил, что заседание Совбеза по Донбассу показывалось в записи 14:19 NBC: В Вашингтоне допускают эвакуацию Зеленского

NBC: В Вашингтоне допускают эвакуацию Зеленского 21.2.2022 23:55 Президент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Президент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР 21.2.2022 23:40 В Нигере 7 детей стали жертвами атаки нигерийских военных