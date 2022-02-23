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Европейская страна впервые в истории выдала РФ криминального авторитета
23.2.2022 16:00
Фото: glavk.net
Португальские власти одобрили экстрадицию россиянина Степана Фурмана, обвиненного в РФ по статье о высшем положении в криминальной структуре.
По данным МВД РФ, соответствующее уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ в отношении россиянина открыли еще в 2019 году.
Португалия стала первым из государств Европы, которое одобрило выдачу России т.н. "вора в законе", передает "Интерфакс". Обвиняемый в занятии высшего положения в криминальной структуре РФ Степан Фурман уже передан российским правоохранителям для экстрадиции в Москву. Процедура состоялась в международном аэропорту Лиссабона. По пути в Россию Фурмана будут сопровождать представители НЦБ Интерпола и ФСИН РФ.
По данным ФСБ России по Мурманской области, расследование в отношении Фурмана также ведет прокуратура города Мюнхена (ФРГ). Немецкое ведомство завело дело по статье об организации преступной группировки. В прошлом криминальный авторитет уже был не раз судим, после возбуждения дела в 2019 году в РФ его объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Октябрьский районный суд Мурманска ранее заочно вынес решение об его аресте. В прошлом году россиянин был задержан на территории Португалии, вскоре после чего правоохранительные органы РФ направили в Европу соответствующий запрос о выдаче обвиняемого.
Напомним, осенью 2020 года в Москве впервые огласили приговор по статье о лидере преступной иерархии. Мосгорсуд признал тогда "вора в законе" Шалву Озманова виновным по целому ряду статей, включая новую - о высшем положении в преступном сообществе. 34-летний авторитет, являющийся уроженцем Грузии и в прошлом не раз судимый, получил наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с отбыванием срока в условиях колонии строгого режима.
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