Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп назвал решение Путина о признании ДНР и ЛНР гениальным

12:56

Фото: smi2.net



Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал гениальным и очень разумным решение о признании президентом РФ Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).



Бывший американский лидер прокомментировал недавние события в интервью подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show.



В беседе с ведущим 45-й президент США Дональд Трамп дал оценку действиям нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, а также поделился мнением о признании ЛНР и ДНР. По словам политика, Байдена, на его взгляд, вообще не должно быть у власти. Американский президент "не понимает, что он делает", - заявил Трамп.



Обсуждая события, происходящие сейчас на Украине, экс-глава Соединенных Штатов провел аналогии с ситуацией на южных границах своей страны. Там сейчас продолжается миграционный кризис - выходцы из различных стран продолжают попытки попасть в Северную Америку.



По словам Трампа, узнав, что Путин подписал указы, он сразу же сказал: "Это гениально". Экс-президент назвал замечательным то, что глава РФ объявляет независимой "большую часть Украины". Трамп высказал мнение о том, что Путин теперь "собирается войти и стать миротворцем", и подобный ход могли бы использовать американские власти для урегулирования обстановки на южной границе США.



Трамп назвал Путина "очень умным" и вновь подчеркнул, что "очень, очень хорошо" знает российского президента. При этом бывший американский лидер выразил уверенность в том, что если бы он сейчас оставался в Белом доме, подобного бы не случилось. Экс-президент также констатировал, что отсутствие какой-либо реакции Байдена представляется ему очень печальным сигналом.



Автор: Злата Богатова

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