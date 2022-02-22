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Трамп назвал решение Путина о признании ДНР и ЛНР гениальным
12:56
Фото: smi2.net
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал гениальным и очень разумным решение о признании президентом РФ Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Бывший американский лидер прокомментировал недавние события в интервью подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show.
В беседе с ведущим 45-й президент США Дональд Трамп дал оценку действиям нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, а также поделился мнением о признании ЛНР и ДНР. По словам политика, Байдена, на его взгляд, вообще не должно быть у власти. Американский президент "не понимает, что он делает", - заявил Трамп.
Обсуждая события, происходящие сейчас на Украине, экс-глава Соединенных Штатов провел аналогии с ситуацией на южных границах своей страны. Там сейчас продолжается миграционный кризис - выходцы из различных стран продолжают попытки попасть в Северную Америку.
По словам Трампа, узнав, что Путин подписал указы, он сразу же сказал: "Это гениально". Экс-президент назвал замечательным то, что глава РФ объявляет независимой "большую часть Украины". Трамп высказал мнение о том, что Путин теперь "собирается войти и стать миротворцем", и подобный ход могли бы использовать американские власти для урегулирования обстановки на южной границе США.
Трамп назвал Путина "очень умным" и вновь подчеркнул, что "очень, очень хорошо" знает российского президента. При этом бывший американский лидер выразил уверенность в том, что если бы он сейчас оставался в Белом доме, подобного бы не случилось. Экс-президент также констатировал, что отсутствие какой-либо реакции Байдена представляется ему очень печальным сигналом.
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