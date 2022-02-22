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В Адыгее полицейских обвиняют в попытке украсть банкомат
22.2.2022 06:03
Фото: atr.ua
Двум сотрудникам одного из районных отделов МВД Адыгеи предъявлено обвинение в попытке кражи банкомата, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Преступление было совершено на территории аула Хакуринохабль.
В ходе начатого расследования установлено, что двое обвиняемых сначала разбили арматурой одно из окон здания, где расположен магазин "Магнит Косметик". Затем сотрудники полиции пытались похитить установленный в помещении банкомат, используя автомобиль с лебедкой. Реализовать полностью преступный умысел обвиняемым не удалось - банкомат застрял в дверях. В сообщении ведомства указано, что аппарат уперся в стойки дверной коробки и оконного проема. В тот момент сработала сигнализация, установленная в магазине, после чего обвиняемые скрылись.
Злоумышленники направились в Шовгеновский район, где сожгли машину, на которой пытались совершить преступление. Причастность полицейских удалось установить в результате совместных действий службы собственной безопасности и управления угрозыска республиканского МВД. Расследование по данному уголовному делу продолжается, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о ЧП в Прикамье, где на сотрудника МВД напал с ножом местный житель, заявивший о краже. Отражая атаку, силовик смертельно ранил мужчину. Хозяин ограбленной квартиры в результате потерял сознание, а прибывшие вскоре на вызов медики могли лишь констатировать его смерть.
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