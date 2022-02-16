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Ограбленный житель Перми напал с ножом на полицейского и погиб
07:01
Фото: 7x7-journal.ru
Правоохранительные органы Прикамья выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого погиб мужчина.
В полиции Перми пояснили, что на сотрудника МВД напал с ножом местный житель, заявивший о краже. Отражая атаку, силовик смертельно ранил мужчину.
Житель Перми напал с ножом на сотрудника полиции, который прибыл для его опроса в связи с квартирной кражей, передает ТАСС со ссылкой на представителей ГУ МВД по Пермскому краю. ЧП случилось в Кировском районе города.
В полицию поступил сигнал о преступлении на улице Сысольская. По указанному адресу направился оперуполномоченный, чтобы опросить потерпевшего хозяина квартиры, которая подверглась ограблению. В ходе общения с полицейским мужчина внезапно схватил кухонный нож и попытался ударить им правоохранителя.
Сотруднику полиции пришлось применить физическую силу, отражая нападение. Хозяин квартиры в результате потерял сознание, а прибывшие вскоре на вызов медики могли только констатировать его смерть.
В пресс-службе краевого ГУ МВД пояснили, что по факту случившегося уже началась соответствующая проверка. В случае, если будет установлена вина оперуполномоченного, его уволят из правоохранительных органов с отрицательной формулировкой.
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