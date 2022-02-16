Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ограбленный житель Перми напал с ножом на полицейского и погиб

07:01

Фото: 7x7-journal.ru



Правоохранительные органы Прикамья выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого погиб мужчина.



В полиции Перми пояснили, что на сотрудника МВД напал с ножом местный житель, заявивший о краже. Отражая атаку, силовик смертельно ранил мужчину.



Житель Перми напал с ножом на сотрудника полиции, который прибыл для его опроса в связи с квартирной кражей, передает ТАСС со ссылкой на представителей ГУ МВД по Пермскому краю. ЧП случилось в Кировском районе города.



В полицию поступил сигнал о преступлении на улице Сысольская. По указанному адресу направился оперуполномоченный, чтобы опросить потерпевшего хозяина квартиры, которая подверглась ограблению. В ходе общения с полицейским мужчина внезапно схватил кухонный нож и попытался ударить им правоохранителя.



Сотруднику полиции пришлось применить физическую силу, отражая нападение. Хозяин квартиры в результате потерял сознание, а прибывшие вскоре на вызов медики могли только констатировать его смерть.



В пресс-службе краевого ГУ МВД пояснили, что по факту случившегося уже началась соответствующая проверка. В случае, если будет установлена вина оперуполномоченного, его уволят из правоохранительных органов с отрицательной формулировкой.



Автор: Злата Богатова

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