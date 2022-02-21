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Посол Италии в Австралии погибла, выпав с балкона
21.2.2022 21:12
Фото: vaadua.org
Франческа Тардиоли
Глава посольства Италии в Австралии Франческа Тардиоли скончалась после падения с высоты, передают зарубежные СМИ.
По предварительным данным, дипломат вывалилась с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже.
ЧП случилось в родном городе Франчески Тардиоли - Перуджи, который является центром итальянской области Умбрия, передает Corriere di Umbria. Со ссылкой на источники в местных экстренных службах отмечается, что посол прибыла в Италию, чтобы провести отпуск.
Предположительно, дипломат получила смертельные травмы, когда потеряла равновесие и упала с балкона, расположенного на высоте четвертого этажа. Вместе с тем, в публикации La Stampa высказывается мнение о том, что Тардиола могла страдать от депрессивных проявлений, поэтому речь не идет о несчастном случае.
Правоохранительные органы Перуджи выясняют обстоятельства происшествия.
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