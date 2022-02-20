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В Петербурге неизвестный напал с ножом на композитора Колкера


20.2.2022 22:41
В Петербурге неизвестный напал с ножом на композитора КолкераФото: cod11.ru

Правоохранительные органы Петербурга выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал знаменитый советский автор песен Александр Колкер. Известный композитор был ранен в лифте собственного дома, когда на него напал неизвестный, передают российские СМИ.

По данным открытых источников, в полицию поступил сигнал от 88-летнего мужчины, который, по его словам, подвергся нападению со стороны незнакомца. Инцидент зафиксирован на территории Приморского района Северной столицы, когда пожилой композитор спускался в лифте собственного дома, который находится на набережной Черной речки.

Отмечается, что пострадавший отказался от госпитализации. Сведений о том, что могло стать мотивом преступления, пока не поступало. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Как уточняет агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники, жертвой нападения неизвестного стал отечественный автор песен. Среди самых популярных композиций, которые были созданы Александром Колкером в течение его творческой карьеры, нельзя не вспомнить такие песни как "Стоят девчонки", "Парень с Петроградской стороны" и "Туман". Он также писал музыку для театральных постановок и фильмов, работал над опереттами, рок-операми и мюзиклами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 299

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