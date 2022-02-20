Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые обнаружили у рыб признаки самосознания

20.2.2022 16:07

Фото: reefbuilders.com



Ученые использовали "зеркальный тест" и смогли подтвердить наличие признаков самосознания у рыбы вида губан-доктор (L.dimidiatus).



Исследование проводилось международной группой ученых, передает Phys.org.



Научной работой руководил Масанори Кохда из Университета Осаки, отмечается в публикации о результатах эксперимента. Ученые выясняли, могут ли животные распознавать себя в отражении. Для этого исследователи наносили на рыб определенные метки, а потом фиксировали, способны ли существа заметить изменения в их отражении.



В прошлом ученые уже выяснили, что после появления коричневой метки на голове L.dimidiatus три рыбы из четырех начинали почесывать это место после того, как оказывались перед зеркалом. Подобные результаты соответствуют аналогичным исследованиям, которые проводились с участием дельфинов, слонов, сорок и некоторых других животных, пояснил профессор Кохда.



Ранее выводы ученых критиковали из-за малой выборки, поэтому второй эксперимент, осуществленный совместно с представителями Института поведения животных Макса Планка в Германии и Университета Невшателя в Швейцарии, был более масштабным. Как оказалось, то же поведение, что и при первом эксперименте, продемонстрировали 17 из 18 рыб, задействовавнных в исследовании.



Отмечается, что коричневый цвет, который специалисты использовали для метки, схож с окраской паразитов, которыми питаются эти рыбы в естественной среде.



Ранее ученые выявили у одичавших лошадей признаки сложной социальной структуры. Исследование проводили японские и французские специалисты, которые проанализировали данные, собранные на территории Португалии.



Автор: Злата Богатова

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