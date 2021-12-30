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Ученые выявили у одичавших лошадей признаки сложной социальной структуры
30.12.2021 18:42
Фото: glavk.net
Японские и французские исследователи проанализировали данные, которые были собраны в ходе наблюдений за группой одичавших лошадей в Португалии.
Как оказалось, среди этих животных соблюдалась довольно сложная иерархия, передает Scientific Reports.
Исследование проводили японские специалисты из Университета Киото и их французские коллеги из Страсбургского университета. С помощью беспилотных летательных аппаратов они вели наблюдение за группой одичавших лошадей, которые обитали в Серра-д'Арга. Выяснилось, что среди животных сформировалась достаточно сложная социальной структуры.
Ученые пришли к выводу, что среди лошадей имелись небольшие социальные организации. Подобные "подразделения" могли объединяться в "стада" более высокого уровня. При этом группы из холостяков находились на периферии, а центр стада был образован из крупных гаремов. Авторы научной работы подчеркивают, что такие черты характерны для социального общества, когда центральное место занимают доминирующие особи.
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