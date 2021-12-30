Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые выявили у одичавших лошадей признаки сложной социальной структуры

30.12.2021 18:42

Фото: glavk.net



Японские и французские исследователи проанализировали данные, которые были собраны в ходе наблюдений за группой одичавших лошадей в Португалии.



Как оказалось, среди этих животных соблюдалась довольно сложная иерархия, передает Scientific Reports.



Исследование проводили японские специалисты из Университета Киото и их французские коллеги из Страсбургского университета. С помощью беспилотных летательных аппаратов они вели наблюдение за группой одичавших лошадей, которые обитали в Серра-д'Арга. Выяснилось, что среди животных сформировалась достаточно сложная социальной структуры.



Ученые пришли к выводу, что среди лошадей имелись небольшие социальные организации. Подобные "подразделения" могли объединяться в "стада" более высокого уровня. При этом группы из холостяков находились на периферии, а центр стада был образован из крупных гаремов. Авторы научной работы подчеркивают, что такие черты характерны для социального общества, когда центральное место занимают доминирующие особи.



Автор: Злата Богатова

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