ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Аргентине найдены останки «безрукого» динозавра
В Аргентине найдены останки «безрукого» динозавра
Президент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Президент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
В Воронежской области из-за роста числа беженцев из Донбасса ввели режим ЧС
В Воронежской области из-за роста числа беженцев из Донбасса ввели режим ЧС
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Президент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНРПрезидент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Путин: Хрущев «зачем-то подарил Крым Украине»Путин: Хрущев «зачем-то подарил Крым Украине»
Глава ФСБ: после боя на границе в плен взят украинский военныйГлава ФСБ: после боя на границе в плен взят украинский военный
Посольство США предупредило своих граждан о рисках терактов в РФПосольство США предупредило своих граждан о рисках терактов в РФ
Редчайшую новорожденную химеру поймали у берегов Новой ЗеландииРедчайшую новорожденную химеру поймали у берегов Новой Зеландии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Барий, из-за которого умерли пациенты, не использовался в других учреждениях Петербурга


20.2.2022 15:41
Барий, из-за которого умерли пациенты, не использовался в других учреждениях ПетербургаФото: veteranrostovdon.ru

Как показали проверки, проведенные в медицинских учреждениях Петербурга, токсичный барий, из-за использования которого скончались и пострадали пациенты консультативно-диагностического центра (КДЦ) № 1, применялся лишь в этом заведении. Об этом рассказал Дмитрий Лисовец, возглавляющий комитет по здравоохранению города.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в Петербурге проверили все медицинские учреждения. Установлено, что партия сернокислого бария, из-за которого погибли пациенты, использовалась лишь в ГКДЦ № 1. Представитель администрации города пояснил, что в других местах для проведения подобных исследований применяется специально созданное для медицинских процедур рентгеноконтрастное средство Бар-ВИПС.

Власти Петербурга приняли решение о поддержке семей погибших и пострадавших, отметил Лисовец. По его словам, в самое ближайшее время установят порядок выплат.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что одна из подозреваемых по этому делу пыталась покончить с собой. Женщину удалось спасти, ее доставили в больницу.

Напомним, в конце января стало известно о гибели трех пациентов в Петербурге. Их смерть, по версии следствия, связана с использованием контрафактного средства во время таких манипуляций как рентгенологическое исследование желудка и органов ЖКТ. В начале февраля официальные источники подтвердили информацию о семи жертвах. В рамках продолжающегося расследования полицейские статус обвиняемых получили несколько человек, включая представителей руководства клиники, где проводились смертельно опасные процедуры.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 213

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

В Москве подросток умер в туалете политехнического колледжаВ Москве подросток умер в туалете политехнического колледжа
Редчайшую новорожденную химеру поймали у берегов Новой ЗеландииРедчайшую новорожденную химеру поймали у берегов Новой Зеландии
Задержанного в Москве публициста Соловья допросили как свидетеля по делу об экстремизмеЗадержанного в Москве публициста Соловья допросили как свидетеля по делу об экстремизме
Производители начали уменьшать объем упаковки ради сдерживания цен продуктовПроизводители начали уменьшать объем упаковки ради сдерживания цен продуктов
Обвиняемая в гибели пациентов петербургская медсестра пыталась покончить с собойОбвиняемая в гибели пациентов петербургская медсестра пыталась покончить с собой

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru