Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Барий, из-за которого умерли пациенты, не использовался в других учреждениях Петербурга

20.2.2022 15:41

Фото: veteranrostovdon.ru



Как показали проверки, проведенные в медицинских учреждениях Петербурга, токсичный барий, из-за использования которого скончались и пострадали пациенты консультативно-диагностического центра (КДЦ) № 1, применялся лишь в этом заведении. Об этом рассказал Дмитрий Лисовец, возглавляющий комитет по здравоохранению города.



На своей странице в соцсети "ВКонтакте" председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в Петербурге проверили все медицинские учреждения. Установлено, что партия сернокислого бария, из-за которого погибли пациенты, использовалась лишь в ГКДЦ № 1. Представитель администрации города пояснил, что в других местах для проведения подобных исследований применяется специально созданное для медицинских процедур рентгеноконтрастное средство Бар-ВИПС.



Власти Петербурга приняли решение о поддержке семей погибших и пострадавших, отметил Лисовец. По его словам, в самое ближайшее время установят порядок выплат.



Ранее в СМИ появились публикации о том, что одна из подозреваемых по этому делу пыталась покончить с собой. Женщину удалось спасти, ее доставили в больницу.



Напомним, в конце января стало известно о гибели трех пациентов в Петербурге. Их смерть, по версии следствия, связана с использованием контрафактного средства во время таких манипуляций как рентгенологическое исследование желудка и органов ЖКТ. В начале февраля официальные источники подтвердили информацию о семи жертвах. В рамках продолжающегося расследования полицейские статус обвиняемых получили несколько человек, включая представителей руководства клиники, где проводились смертельно опасные процедуры.



Автор: Злата Богатова

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