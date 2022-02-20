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Барий, из-за которого умерли пациенты, не использовался в других учреждениях Петербурга
20.2.2022 15:41
Фото: veteranrostovdon.ru
Как показали проверки, проведенные в медицинских учреждениях Петербурга, токсичный барий, из-за использования которого скончались и пострадали пациенты консультативно-диагностического центра (КДЦ) № 1, применялся лишь в этом заведении. Об этом рассказал Дмитрий Лисовец, возглавляющий комитет по здравоохранению города.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в Петербурге проверили все медицинские учреждения. Установлено, что партия сернокислого бария, из-за которого погибли пациенты, использовалась лишь в ГКДЦ № 1. Представитель администрации города пояснил, что в других местах для проведения подобных исследований применяется специально созданное для медицинских процедур рентгеноконтрастное средство Бар-ВИПС.
Власти Петербурга приняли решение о поддержке семей погибших и пострадавших, отметил Лисовец. По его словам, в самое ближайшее время установят порядок выплат.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что одна из подозреваемых по этому делу пыталась покончить с собой. Женщину удалось спасти, ее доставили в больницу.
Напомним, в конце января стало известно о гибели трех пациентов в Петербурге. Их смерть, по версии следствия, связана с использованием контрафактного средства во время таких манипуляций как рентгенологическое исследование желудка и органов ЖКТ. В начале февраля официальные источники подтвердили информацию о семи жертвах. В рамках продолжающегося расследования полицейские статус обвиняемых получили несколько человек, включая представителей руководства клиники, где проводились смертельно опасные процедуры.
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