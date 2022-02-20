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В Бразилии число жертв паводка превысило 150 человек
20.2.2022 14:01
Фото: arab48.com
По уточненным данным, в Бразилии из-за паводка, который был вызван сильными проливными дождями, погибли уже 152 человека, передают зарубежные СМИ.
В числе жертв стихийного бедствия - около тридцати детей и подростков.
Мощные ливни обрушились на бразильский муниципалитет Петрополис, расположенный в штате Рио-де-Жанейро. В горных районах, по последним официальным данным, погибли 152 человека, в том числе 27 несовершеннолетних, передает телевизионный канал Globo. Свыше 160 жителей региона сейчас числятся пропавшими без вести, спасатели продолжают их поиски. Известно также, что из-под завалов живыми извлечены двадцать четыре человека.
В поисково-спасательных мероприятиях задействованы сотни спасателей и сотрудников полиции, им оказывают поддержку военные и волонтеры. По мнению специалистов, на пятые сутки после разгула стихии шансы найти выживших не превышают 7%. Проведение работ осложняют сильный туман и продолжающиеся в Петрополисе дожди.
По данным синоптиков, в течение шести часов в Петрополиса зафиксировано выпадение 260 мм осадков, что превышает месячную норму. В экстренных службах располагают информацией о почти двухстах оползнях.
Местные власти сообщают, что в результате стихийного удара пострадали не менее 80 жилых зданий, большинство из которых оказались разрушены практически полностью. Администрация муниципалитета объявили траур и ввела в действие режим ЧС.
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