ИнтерНовости - новости в стране и мире
Российские спортсмены обновили национальный рекорд по числу медалей на зимних ОИ
Российские спортсмены обновили национальный рекорд по числу медалей на зимних ОИ
Бербок считает опасным создание альянса между РФ и Китаем
Бербок считает опасным создание альянса между РФ и Китаем
Олег Навальный скрылся на Кипре
Олег Навальный скрылся на Кипре
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Воронежской области из-за роста числа беженцев из Донбасса ввели режим ЧСВ Воронежской области из-за роста числа беженцев из Донбасса ввели режим ЧС
Елизавета II заразилась COVID-19Елизавета II заразилась COVID-19
Двое жителей ЛНР погибли в результате попытки прорыва ВС УкраиныДвое жителей ЛНР погибли в результате попытки прорыва ВС Украины
В Москве сочли неприемлемым заявление Шольца по ДонбассуВ Москве сочли неприемлемым заявление Шольца по Донбассу
Скончалась одна из пенсионерок, эвакуированных с горы БештауСкончалась одна из пенсионерок, эвакуированных с горы Бештау

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Двое жителей ЛНР погибли в результате попытки прорыва ВС Украины


13:39
Двое жителей ЛНР погибли в результате попытки прорыва ВС УкраиныФото: newizv.ru

В Луганской народной республике во время попытки прорыва украинских военных погибли двое мирных жителей, сообщает ТАСС.

Со ссылкой на официальное заявление местной милиции отмечается, что инцидент зафиксирован неподалеку от населенного пункта Пионерское.

На расстоянии около 7 км от границы с РФ представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали форсировать реку Северский Донец, Действия осуществлялись при артиллерийской поддержке. Попытка атаковать позиции народной милиции ЛНР была отражена. Противник был отброшен к прежним позициям, указано в экстренном заявлении руководства ЛНР.

По официальным данным, из-за действий украинских силовиков оказались разрушенными пять жилых домов.

В сообщении также указано, что потерь среди личного состава зафиксировано не было.

Ранее начал давать показания агент украинской разведки, задержанный на территории Донецкой народной республики (ДНР). Антон Мацанюк, в частности, сообщил о планах киевских властей применить силу для захвата Донбасса.

Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале эвакуации мирного населения в Россию. Аналогичные меры в связи с резким обострением обстановки сейчас предпринимаются и в ЛНР. Сегодня стало известно, что в РФ на шести поездах будут доставлены 5 тыс. беженцев из Донбасса, которые прибудут в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 265

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

Линда Евангелиста впервые прокомментировала неудачную липосакциюЛинда Евангелиста впервые прокомментировала неудачную липосакцию
В Москве подросток умер в туалете политехнического колледжаВ Москве подросток умер в туалете политехнического колледжа
В Москве сочли неприемлемым заявление Шольца по ДонбассуВ Москве сочли неприемлемым заявление Шольца по Донбассу
Названы имена княгинь из некрополя Вознесенского собораНазваны имена княгинь из некрополя Вознесенского собора
Белые межкомнатные двери в интерьереБелые межкомнатные двери в интерьере

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru