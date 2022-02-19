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Двое жителей ЛНР погибли в результате попытки прорыва ВС Украины
13:39
Фото: newizv.ru
В Луганской народной республике во время попытки прорыва украинских военных погибли двое мирных жителей, сообщает ТАСС.
Со ссылкой на официальное заявление местной милиции отмечается, что инцидент зафиксирован неподалеку от населенного пункта Пионерское.
На расстоянии около 7 км от границы с РФ представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали форсировать реку Северский Донец, Действия осуществлялись при артиллерийской поддержке. Попытка атаковать позиции народной милиции ЛНР была отражена. Противник был отброшен к прежним позициям, указано в экстренном заявлении руководства ЛНР.
По официальным данным, из-за действий украинских силовиков оказались разрушенными пять жилых домов.
В сообщении также указано, что потерь среди личного состава зафиксировано не было.
Ранее начал давать показания агент украинской разведки, задержанный на территории Донецкой народной республики (ДНР). Антон Мацанюк, в частности, сообщил о планах киевских властей применить силу для захвата Донбасса.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале эвакуации мирного населения в Россию. Аналогичные меры в связи с резким обострением обстановки сейчас предпринимаются и в ЛНР. Сегодня стало известно, что в РФ на шести поездах будут доставлены 5 тыс. беженцев из Донбасса, которые прибудут в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области.
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