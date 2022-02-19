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Скончалась одна из пенсионерок, эвакуированных с горы Бештау
19.2.2022 21:13
Фото: vk.com
В Кавминводах при спуске с горы Бештау умерла одна из трех пенсионерок, которым потребовалась помощь спасателей. Совершавшие прогулку пожилые жительницы Пятигорска (Ставропольский край) не сумели самостоятельно спуститься вниз, рассказали представители местных властей.
После прогулки на горе Бештау, когда на помощь пенсионеркам уже прибыли спасатели, одна из женщин скончалась. ЧП случилось в районе Железноводска. В пресс-службе города-курорта пояснили, что пожилые женщины не смогли самостоятельно спуститься со стороны Козьих скал.
Спасательные мероприятия проводились в период с девяти вечера до четырех утра. Одна из жительниц Пятигорска умерла примерно на середине спуска, еще одну экстренно доставили в медицинское учреждение. Медики Железноводской городской больницы диагностировали у пациентки обморожение ног. Третья женщина от предложенной ей госпитализации отказалась.
Причины смерти туристки устанавливают эксперты. По данным агентства "Интерфакс", заблудившимся женщинам - от 63 до 66 лет.
После трагического происшествия к отдыхающим в Железноводске и местным жителям обратился глава города Евгений Бакулин. Он призвал всех к повышенной осторожности и соблюдении мер безопасности во время прогулок по горам.
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