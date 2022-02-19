Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Аргентине найдены останки «безрукого» динозавра

19.2.2022 20:16

Фото: recture.ru



Британским исследователям удалось составить описание необычного динозавра, обитавшего на территории современной Аргентины 70 млн лет назад, передает The Daily Mail.



Окаменелые останки нового вида, который получил название Guemesia ochoai, нашли ученые из Музея естественной истории Лондона.



По мнению палеонтологов, древнейшее существо можно отнести к группе абелизавров, которые при крупных черепах и мощных челюстях обладали крошечными передними конечностями. Ученые отмечают, что лапки у этого динозавра были меньше, чем у тираннозавра рекса. При этом Guemesia ochoai являлся одним из наиболее опасных хищников в своей экосистеме, пояснил научный руководитель Музея и соавтор исследования профессор Анджали Госвами.



Абелизавриды обитали преимущественно в Патагонии и некоторых других районах древнего суперконтинента Гондвана. Существа, в зависимости от разновидности, в длину достигали от 4,8 до 9 метров. Очень маленькие и практически бездействовавшие передние конечности не мешали этим хищникам успешно охотиться и на очень крупных животных. Исследователи допускают, что они даже атаковали титанозавров, которые считаются одними из самых больших наземных животных за всю историю нашей планеты.



Ранее окаменелости динозавра, который жил около 230 млн лет назад, удалось отыскать бразильским палеонтологам. По мнению исследователей, речь идет о сородиче бронтозавров и диплодоков – гигантских травоядных существ, которых считают наиболее крупными наземными животными из всех, кто когда-либо обитал на нашей планете. Ученые назвали представителей нового вида потерянным звеном эволюции. От четвероногих потомков они отличаются способностью ходить на двух задних лапах, а также характерной вытянутой шеей.



Автор: Злата Богатова

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