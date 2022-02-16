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В Бразилии найдены останки «прадедушки» гигантских динозавров


06:35
В Бразилии найдены останки «прадедушки» гигантских динозавровФото: vk.com

Окаменелости динозавра, который жил около 230 миллионов лет назад, удалось отыскать бразильским палеонтологам, передает Journal of Vertebrate Paleontology. По мнению исследователей, речь идет о сородиче бронтозавров и диплодоков – гигантских травоядных существ, которых считают наиболее крупными наземными животными из всех, кто когда-либо обитал на нашей планете.

Ученые назвали представителей нового вида потерянным звеном эволюции, отмечается в публикации. От четвероногих потомков они отличаются способностью ходить на двух задних лапах, а также характерной вытянутой шеей. По словам доктора Родриго Мюллера из Федерального университета Санта-Мария, являющегося ведущим автором исследования, найденное существо является "прадедушкой зауроподов" - самым старым динозавром с удлиненной шеей, который известен современной науке.

Специалисты считают, что динозавр мог питаться папоротниками и голосеменными растениями. Используя свою вытянутую шею, он дотягивался и до высоко расположенной растительности.

Новая находка бразильских ученых позволит лучше понять процессы эволюции гигантских динозавров, рассчитывают исследователи. По данным специалистов, 255 миллионов лет назад такие существа достигали в длину полутора метров, их вес составлял около 6,3 кг, а 233 миллиона лет назад они уже успели вырасти до четырех метров при массе порядка 100 кг. На вопросы о том, почему, как и когда конкретно происходили такие метаморфозы, ученые пока не могут дать точных ответов.

Ранее исследователи из Соединенных Штатов выступили с утверждением, что им удалось обнаружить живых биороботов, которые способны к размножению. Признаки самовоспроизводства были зафиксированы у синтетических организмов, которые получили известность как "ксеноботы".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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