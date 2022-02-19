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Альпинист из Болгарии поднялся на Килиманджаро, чтобы помочь детям Кении


19.2.2022 13:06
Альпинист из Болгарии поднялся на Килиманджаро, чтобы помочь детям КенииФото: pocenipotovati.si

Известный болгарский альпинист Мартин Петров совершил восхождение на высочайшую точку Африки — стратовулкан Килиманджаро, расположенный в северо-восточной части Танзании.

Целью этой экспедиции было желание привлечь внимание международной общественности к проблемам кенийских детей, передают зарубежные СМИ.

По официальным данным, Мартин Петров покорил Килиманджаро, чтобы собрать средства, необходимые для создания учебного центра в одной из провинций Кении. .Учреждение даст возможность получить образование сиротам и детям из неполных семей. На плакатах и рекламных листовках тиражировался девиз болгарского альпиниста: "Не все могут подняться в горы, но все могут помочь! По словам Мартина Петрова, он хотел бы внести вклад в оказание помощи кенийским детям.

Килиманджаро представляет собой единственную точку на территории Африки, где есть снег. Высота этой горы составляет 5 881 м, и восхождение на ее вершину скрывает в себе многие риски. Наивысшей точки Килиманджаро — Пика Ухуру — достигают лишь порядка 40% альпинистов.

Ранее специалисты выяснили, что противомоскитные сетки помогают выжить детям Танзании. Дети, в семьях которых над кроватями использовались такие защитные средства, имели больше шансов достичь зрелости, установили исследователи, которые провели анализ статистических данных за период 1998-2019 годов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 235

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