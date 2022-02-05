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Противомоскитные сетки помогают выжить детям Танзании
5.2.2022 11:20
Фото: newsecuritybeat.org
Танзанийские дети, в семьях которых над кроватями используются москитные сети, имеют больше шансов достичь зрелости.
Статья с соответствующими выводами специалистов появилась в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).
Краткое содержание отчета исследователей приводит информагентство BBC Swahili. В рамках масштабной научной работы специалисты анализировали судьбы 6700 детей, оценивая условиях их жизни в период 1998-2019 годов. Выяснилось, что у тех, кто в детстве спал под сеткой, уровень выживаемости на 40% выше чем у детей, в семьях которых не применяли такую защиту.
Особая ценность исследования обусловлена тем, что в странах Африки пока еще не проводятся научные работы такого рода с достаточно большой выборкой. По данным официальной статистики, в течение 2020 года жертвами малярии на континенте стали свыше 600 тыс. человек.
Заболевание чаще встречается в государствах, расположенных к югу от Сахары. Специалисты считают, что особенно опасна болезнь для детей. Обработанные специальными средствами противомоскитные сетки, размещенные вокруг кроватки, способны надежно защитить подрастающее поколение от комаров, которые являются переносчиками малярии.
Ранее ученые еще не проводили исследований, которые могли бы дать представление о долгосрочном эффекте использования пологов. Считалось, что профилактика малярии в детские годы может впоследствии сделать людей более уязвимыми к укусам комаров по причине отсутствия иммунитета. Однако ученые пришли к выводу, что воздействие профилактических мер сохраняется и во взрослом возрасте.
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