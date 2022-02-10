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Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни


12:47
Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизниФото: levitra365.com

Умерла Евгения Брик, снимавшаяся в фильме "Географ глобус пропил" и других, передает ТАСС. Актрисе было лишь сорок лет.

Информацию подтвердил представитель супруга артистки, режиссера Валерия Тодоровского.

В последнее время у Евгении Брик сохранялись проблемы со здоровьем, поэтому ей потребовалось лечение. Как пояснил источник в окружении мужа артистки Валерия Тодоровского, что актрисе оказывали помощь американские специалисты - после рождения дочери супруги проживали в Соединенных Штатах.

Брик лечили в Лос-Анджелесе, отметил источник агентства. Рядом с актрисой постоянно находился супруг. Известно также, что смерть артистки никак не связана с коронавирусом. По данным открытых источников, несколько лет назад у Брик диагностировали онкологическое заболевание.

3 сентября 2021 года Евгении Брик исполнилось сорок лет. Она получила большую известность после участия в таких фильмах как "Географ глобус пропил", "Оттепель" и "Стиляги".

В 2006 году актриса вышла замуж за российского кинематографиста Валерия Тодоровского. Последние несколько лет они практически постоянно проживали в Соединенных Штатах, возвращаясь в РФ лишь для работы. Осенью 2009 года в семье появилась на свет дочь Зоя.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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