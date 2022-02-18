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В Бразилии более 100 человек погибли из-за сильных дождей


18.2.2022 19:39
В Бразилии более 100 человек погибли из-за сильных дождейФото: gulftoday.ae

Количество жертв проливных дождей в Бразилии возросло до 117 человек, передает Associated Press со ссылкой на заявление местных экстренных служб.

Более ста жителей страны числятся без вести пропавшими, продолжаются их поиски.

По последним официальным данным, в Бразилии 117 человек погибли вследствие дождей, которые оказались сильнейшими за несколько десятилетий. Обильные осадки спровоцировали наводнения и оползни.

Наибольший урон стихия нанесла городу Петрополисе, где сходящие с гор мощные потоки воды сметали не только автомобили и деревья, но и здания. По предварительным данным, частично или полностью разрушенными оказались свыше полутора сотен объектов, в том числе, жилых.

116 человек сейчас числятся пропавшими без вести, в их поисках задействованы спасатели, военные и сотрудники полиции, которым активно помогают волонтеры.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 272

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