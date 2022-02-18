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В Бразилии более 100 человек погибли из-за сильных дождей
18.2.2022 19:39
Фото: gulftoday.ae
Количество жертв проливных дождей в Бразилии возросло до 117 человек, передает Associated Press со ссылкой на заявление местных экстренных служб.
Более ста жителей страны числятся без вести пропавшими, продолжаются их поиски.
По последним официальным данным, в Бразилии 117 человек погибли вследствие дождей, которые оказались сильнейшими за несколько десятилетий. Обильные осадки спровоцировали наводнения и оползни.
Наибольший урон стихия нанесла городу Петрополисе, где сходящие с гор мощные потоки воды сметали не только автомобили и деревья, но и здания. По предварительным данным, частично или полностью разрушенными оказались свыше полутора сотен объектов, в том числе, жилых.
116 человек сейчас числятся пропавшими без вести, в их поисках задействованы спасатели, военные и сотрудники полиции, которым активно помогают волонтеры.
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