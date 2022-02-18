ИнтерНовости - новости в стране и мире
Производители начали уменьшать объем упаковки ради сдерживания цен продуктов
Производители начали уменьшать объем упаковки ради сдерживания цен продуктов
Ограбленный житель Перми напал с ножом на полицейского и погиб
Ограбленный житель Перми напал с ножом на полицейского и погиб
Байден заявил, что имеет данные о проведении РФ операции под чужим флагом
Байден заявил, что имеет данные о проведении РФ операции под чужим флагом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Ростовской области из-за прибытия жителей Донбасса ввели режим ЧСВ Ростовской области из-за прибытия жителей Донбасса ввели режим ЧС
Скончался актер Борис НевзоровСкончался актер Борис Невзоров
В центре Донецка взорвали автомобиль главы народной милицииВ центре Донецка взорвали автомобиль главы народной милиции
Мирное население ДНР и ЛНР эвакуируют в РоссиюМирное население ДНР и ЛНР эвакуируют в Россию
Бербок считает опасным создание альянса между РФ и КитаемБербок считает опасным создание альянса между РФ и Китаем

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Великобритания закрыла программу «золотых виз» для состоятельных мигрантов


18.2.2022 14:45
Глава МВД Великобритании Прити ПательФото: ibtimes.co.uk
Глава МВД Великобритании Прити Патель

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель объявила об отмене программы, в рамках которой визы могли оформляться за инвестиции в экономику страны. Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте британского правительства.

Как пояснила глава МВД королевства Прити Патель, принятые меры указывают на возобновление "борьбы с незаконным финансированием и мошенничеством". Программу т.н. "золотых виз" британские власти ввели в 2008 году, чтобы подтолкнуть состоятельных мигрантов к инвестициям в экономику страны.

Для оформления визы Tier 1 (Investor) необходимо было вложить в британскую экономику как минимум 2 млн фунтов стерлингов (свыше 203 млн рублей). МВД Великобритании приняло решение о закрытии этой программы в связи с возникшими опасениями: в Лондоне не хотят, чтобы в финансовую систему королевства вливались криминальные средства.

Теперь приехавшие в Великобританию и желающие "играть по правилам" могут рассчитывать на оформление "визы новатора". Она будет выдаваться тем, кто намерен открыть инновационный бизнес в королевстве, инвестировав в него по меньшей мере 50 тыс. фунтов стерлингов (более 5 млн рублей). Визу можно получить после одобрения регулятора. По данным правительства, в скором времени МВД должно доработать эту программу.

С момента введения схемы в 2008 году британские власти выдали более 2,5 тыс. инвесторскх виз гражданам России, отмечает BBC News. В 2020 году парламентский комитет по разведке и безопасности выступил с предложением установить "более надежный" подход к утверждению виз уровня 1 с учетом возможного влияния РФ в королевстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 241

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

В Ростовской области из-за прибытия жителей Донбасса ввели режим ЧСВ Ростовской области из-за прибытия жителей Донбасса ввели режим ЧС
В центре Донецка взорвали автомобиль главы народной милицииВ центре Донецка взорвали автомобиль главы народной милиции
Зеленский: Выехавшие за границу депутаты должны вернуться в течение 24 часовЗеленский: Выехавшие за границу депутаты должны вернуться в течение 24 часов
В Забайкалье два человека серьезно пострадали в ДТП с участием автобусаВ Забайкалье два человека серьезно пострадали в ДТП с участием автобуса
Валиева призналась, что эмоционально усталаВалиева призналась, что эмоционально устала

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru