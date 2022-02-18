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Великобритания закрыла программу «золотых виз» для состоятельных мигрантов
18.2.2022 14:45
Фото: ibtimes.co.uk
Глава МВД Великобритании Прити Патель
Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель объявила об отмене программы, в рамках которой визы могли оформляться за инвестиции в экономику страны. Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте британского правительства.
Как пояснила глава МВД королевства Прити Патель, принятые меры указывают на возобновление "борьбы с незаконным финансированием и мошенничеством". Программу т.н. "золотых виз" британские власти ввели в 2008 году, чтобы подтолкнуть состоятельных мигрантов к инвестициям в экономику страны.
Для оформления визы Tier 1 (Investor) необходимо было вложить в британскую экономику как минимум 2 млн фунтов стерлингов (свыше 203 млн рублей). МВД Великобритании приняло решение о закрытии этой программы в связи с возникшими опасениями: в Лондоне не хотят, чтобы в финансовую систему королевства вливались криминальные средства.
Теперь приехавшие в Великобританию и желающие "играть по правилам" могут рассчитывать на оформление "визы новатора". Она будет выдаваться тем, кто намерен открыть инновационный бизнес в королевстве, инвестировав в него по меньшей мере 50 тыс. фунтов стерлингов (более 5 млн рублей). Визу можно получить после одобрения регулятора. По данным правительства, в скором времени МВД должно доработать эту программу.
С момента введения схемы в 2008 году британские власти выдали более 2,5 тыс. инвесторскх виз гражданам России, отмечает BBC News. В 2020 году парламентский комитет по разведке и безопасности выступил с предложением установить "более надежный" подход к утверждению виз уровня 1 с учетом возможного влияния РФ в королевстве.
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