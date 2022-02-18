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На Чукотке семь белых медведей обустроились в окрестностях села
18.2.2022 13:12
Фото: norge.ru
Семейство белых медведей замечено неподалеку от чукотского населенного пункта Нешкан, передает агентство "Интерфакс".
Как утверждают местные власти, угрозы жителям поселка из-за присутствия хищников нет.
По данным администрации Чукотского района Чукотского автономного округа, неподалеку от населенного пункта Нешкан расположились семь белых медведей. Хищники сейчас находятся на расстоянии, которое можно считать безопасным, поэтому угрозы населению нет, отмечается в сообщении.
Местные жители рассказали, что семья медведей обустроила себе место, где и проводит большую часть времени, не приближаясь к людям. Глава сельского поселения Нешкан Анастасия Кергинват отметила, что речь идет о самце, двух самках и четырех медвежатах. Люди попытались прогнать семейство, однако хищники показали, что готовы проявить агрессию.
За семьей хищников сейчас продолжают наблюдать специалисты "Медвежьего патруля", которые вовремя предпримут меры, чтобы животные не приблизились к людям, проживающим в селе.
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