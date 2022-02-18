ИнтерНовости - новости в стране и мире
Производители начали уменьшать объем упаковки ради сдерживания цен продуктов
Производители начали уменьшать объем упаковки ради сдерживания цен продуктов
Ограбленный житель Перми напал с ножом на полицейского и погиб
Ограбленный житель Перми напал с ножом на полицейского и погиб
Байден заявил, что имеет данные о проведении РФ операции под чужим флагом
Байден заявил, что имеет данные о проведении РФ операции под чужим флагом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Ростовской области из-за прибытия жителей Донбасса ввели режим ЧСВ Ростовской области из-за прибытия жителей Донбасса ввели режим ЧС
Скончался актер Борис НевзоровСкончался актер Борис Невзоров
В центре Донецка взорвали автомобиль главы народной милицииВ центре Донецка взорвали автомобиль главы народной милиции
Мирное население ДНР и ЛНР эвакуируют в РоссиюМирное население ДНР и ЛНР эвакуируют в Россию
Бербок считает опасным создание альянса между РФ и КитаемБербок считает опасным создание альянса между РФ и Китаем

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Чукотке семь белых медведей обустроились в окрестностях села


18.2.2022 13:12
На Чукотке семь белых медведей обустроились в окрестностях селаФото: norge.ru

Семейство белых медведей замечено неподалеку от чукотского населенного пункта Нешкан, передает агентство "Интерфакс".

Как утверждают местные власти, угрозы жителям поселка из-за присутствия хищников нет.

По данным администрации Чукотского района Чукотского автономного округа, неподалеку от населенного пункта Нешкан расположились семь белых медведей. Хищники сейчас находятся на расстоянии, которое можно считать безопасным, поэтому угрозы населению нет, отмечается в сообщении.

Местные жители рассказали, что семья медведей обустроила себе место, где и проводит большую часть времени, не приближаясь к людям. Глава сельского поселения Нешкан Анастасия Кергинват отметила, что речь идет о самце, двух самках и четырех медвежатах. Люди попытались прогнать семейство, однако хищники показали, что готовы проявить агрессию.

За семьей хищников сейчас продолжают наблюдать специалисты "Медвежьего патруля", которые вовремя предпримут меры, чтобы животные не приблизились к людям, проживающим в селе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 224

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

В Ростовской области из-за прибытия жителей Донбасса ввели режим ЧСВ Ростовской области из-за прибытия жителей Донбасса ввели режим ЧС
В центре Донецка взорвали автомобиль главы народной милицииВ центре Донецка взорвали автомобиль главы народной милиции
Зеленский: Выехавшие за границу депутаты должны вернуться в течение 24 часовЗеленский: Выехавшие за границу депутаты должны вернуться в течение 24 часов
В Забайкалье два человека серьезно пострадали в ДТП с участием автобусаВ Забайкалье два человека серьезно пострадали в ДТП с участием автобуса
Валиева призналась, что эмоционально усталаВалиева призналась, что эмоционально устала

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru