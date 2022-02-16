Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Питт судится с Джоли из-за продажи доли в винодельне бизнесмену из РФ

11:04

Фото: novayagazeta-ug.ru



Американский киноактер Брэд Питт намерен судиться со своей бывшей женой и коллегой Анджелиной Джоли, сообщает портал TMZ.



Артист обвинил ее продаже доли в их совместной винодельне российскому бизнесмену, хотя между ними существовала договоренность о том, что ни не будут совершать подобные сделки, не уведомив друг друга.



Со ссылкой на судебные документы уточняется, что речь идет о французской винодельне Chateau Miraval, которую супруги приобрели в 2008 году. Питт и Джоли, состоявшие в то время в отношениях, договаривались не продавать собственные доли без ведома другого партнера, заявил голливудский артист.



В 2016 году Джоли инициировала бракоразводный процесс, а спустя несколько лет решила продать принадлежащую ей долю в винодельне. Узнав о готовящейся сделке с "неназванным покупателем" в сентябре прошлого года, Питт выступил с заявлением о том, что хочет сам одобрить кандидатуру нового совладельца. Лишь в этом случае он не будет против продажи, настаивал артист.



Но уже в октябре Питту стало известно, что Джоли, не уведомив его, продала собственность дочернему предприятию компании Stoli Group, которая специализируется на производстве алкогольной продукции . Как уточняет портал TMZ, руководителем ее является российский бизнесмен Юрий Шефлер. Сейчас артист настаивает, что бывшая жена могла умышленно скрыть от него детали сделки.



Питт обратился в суд с требованием аннулировать договор о продаже доли Джоли, а также покрыть ущерб, который был ему нанесен в результате действий экс-супруги. Конкретные суммы пока еще не назывались. Известно лишь, что артист заявил, что продажа доли в винодельне повлекла за собой "хаос" в его возможностях следить за развитием этого бизнеса.



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Автор: Злата Богатова

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