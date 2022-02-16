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Питт судится с Джоли из-за продажи доли в винодельне бизнесмену из РФ


11:04
Питт судится с Джоли из-за продажи доли в винодельне бизнесмену из РФФото: novayagazeta-ug.ru

Американский киноактер Брэд Питт намерен судиться со своей бывшей женой и коллегой Анджелиной Джоли, сообщает портал TMZ.

Артист обвинил ее продаже доли в их совместной винодельне российскому бизнесмену, хотя между ними существовала договоренность о том, что ни не будут совершать подобные сделки, не уведомив друг друга.

Со ссылкой на судебные документы уточняется, что речь идет о французской винодельне Chateau Miraval, которую супруги приобрели в 2008 году. Питт и Джоли, состоявшие в то время в отношениях, договаривались не продавать собственные доли без ведома другого партнера, заявил голливудский артист.

В 2016 году Джоли инициировала бракоразводный процесс, а спустя несколько лет решила продать принадлежащую ей долю в винодельне. Узнав о готовящейся сделке с "неназванным покупателем" в сентябре прошлого года, Питт выступил с заявлением о том, что хочет сам одобрить кандидатуру нового совладельца. Лишь в этом случае он не будет против продажи, настаивал артист.

Но уже в октябре Питту стало известно, что Джоли, не уведомив его, продала собственность дочернему предприятию компании Stoli Group, которая специализируется на производстве алкогольной продукции . Как уточняет портал TMZ, руководителем ее является российский бизнесмен Юрий Шефлер. Сейчас артист настаивает, что бывшая жена могла умышленно скрыть от него детали сделки.

Питт обратился в суд с требованием аннулировать договор о продаже доли Джоли, а также покрыть ущерб, который был ему нанесен в результате действий экс-супруги. Конкретные суммы пока еще не назывались. Известно лишь, что артист заявил, что продажа доли в винодельне повлекла за собой "хаос" в его возможностях следить за развитием этого бизнеса.

Ранее родственники оператора Галины Хатчинс, которая трагически погибла на съемках фильма "Ржавчина", обратились в суд с иском против актера Алека Болдуина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 168

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