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Трусова не сдержала слез после серебра на Олимпиаде
19:14
Фото: кадр видео с youtube.com
Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине, не справилась с эмоциями после произвольной программы, передает РИА Новости.
17-летняя спортсменка устроила истерику в подтрибунном помещении.
Александра Трусова по сумме двух программ сумела набрать 251,73 балла и заняла почетное второе место. Обошедшая ее Анна Щербакова выступила с результатом 255,95. Россиянкам пришлось выходить на лед на фоне допинг-скандала, развернувшегося несколько дней назад вокруг Камилы Валиевой.
После показа произвольной программы фигуристка заявила, что ненавидит этот спорт и не собирается идти на награждение. Кроме того, Трусова говорила о том, что никогда больше не выйдет на лед. Со слезами на глазах юная фигуристка сетовала, что "у всех есть золотая медаль", кроме нее.
Спустя некоторое время спортсменка все же появилась на пресс-конференции, где объяснила свои высказывания. По словам Трусовой, ей захотелось в тот момент плакать, и она это сделала. Кроме того, девушка призналась, что скучает по маме и собакам, которых не видела "уже три недели".
17-летняя Трусова в прошлом становилась бронзовым призером мирового чемпионата и европейского первенства. Ее ровесница Щербакова обладает титулом действующей мировой чемпионки.
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