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Заразные для человека коронавирусы выявили у летучих мышей, обитающих на севере Лаоса


17.2.2022 07:38
Заразные для человека коронавирусы выявили у летучих мышей, обитающих на севере ЛаосаФото: informator.news

Вирусы, которые поражают летучих мышей, исследовали ученые из Института Пастера (Франция).

Специалисты изучали представителей видов, которые обитают на границе Китая и Лаоса, выявив в их организмах коронавирус, потенциально опасный для человека, сообщается в журнале Nature.

На севере Лаоса обнаружили летучих мышей, коронавирусы которых могут представлять опасность для человека. Французским биологам удалось выделить в общей сложности пять патогенов, которые ранее не были известны науке. Три из них при этом оказались схожи с новым коронавирусом, т.е. способны поражать людей.

Как свидетельствуют выводы ученых, спровоцировавший пандемию возбудитель действительно мог появиться в южной части Китая либо на границе КНР с другими государствами Юго-Восточной Азии.

Ранее в КНР предположили, что омикрон-штамм мог появиться с участием грызунов. В Китайской академии наук полагают, что мыши были инфицированы от людей, а затем возбудитель начал мутировать в их организмах. Впоследствии, когда примерно через год сформировался еще один вариант COVID-19, он снова попал к человеку, а потом начал стремительно распространяться по всему миру.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 277

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