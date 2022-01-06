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В Китае раскрыли теорию о происхождении омикрон-штамма
11:19
Фото: livejournal.com
Омикрон-штамм мог сформироваться с участием мышей, полагают в Китайской академии наук. Специалисты опубликовали результаты соответствующего исследования в журнале Journal of Genetics and Genomics. По мнению ученых из КНР, первоначально грызуны были инфицированы от человека.
В Китайской академии наук пришли к выводу, что грызуны в определенный период заразились от людей новым коронавирусом, после чего возбудитель начал мутировать в их животных. Этот процесс продолжался в течение года, после чего возник еще один вариант COVID-19, снова попавший к людям и начавший стремительно распространяться по миру.
Ранее предполагалось, что штамм "омикрон" мог сформироваться у пациента, болевшего COVID-19 и не сумевшего полностью излечиться из-за проблем с иммунитетом. О такой версии в минувшем ноябре рассказывала руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
Напомним, в прошлом китайские ученые смогли определить животных, способных оказаться промежуточными переносчиками коронавируса. Исследователи проанализировали свыше тысячи образцов метагеномов различных диких животных, установив, что молекулярно-биологический анализ генома панголинов в 70% случаев дал положительный результат на бетакоронавирус.
Штамм, выявленный в организме этих животных, примерно на 99% совпадал с видом, который ранее обнаружили у людей. До того китайские специалисты выяснили, что источником вируса являются летучие мыши. Вместе с тем, рукокрылые холодное время года проводят в спячке, поэтому люди вряд ли заразились от них напрямую.
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