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СКР возбудил дело по факту обнаружения массовых захоронений на Донбассе
20:02
Фото: sm-news.ru
В России расследуют уголовное дело, которое возбудили по факту обнаружения в Донбассе массовых захоронений местных жителей. Останки гражданских лиц найдены в пяти погребениях, информирует СКР. Останки тех, кто погиб при обстрелах со стороны украинских военных, находили в период с августа по октябрь прошлого года.
С конца лета 2021 года в Донбассе начали находить останки погибших жителей, указано в сообщении на официальном сайте российского ведомства. Захоронения были обнаружены в окрестностях города Снежное и населенного пункта Славяносербск, близ поселка Видное-1, который расположен неподалеку от Луганска, а также на окраине села Верхнешевыревка в Краснодонском районе.
По данным СКР, в общей сложности было найдено пять стихийно созданных массовых захоронений. Предположительно, речь идет о тех, кто погиб при обстрелах, которые в 2014 году вели украинские вооруженные формирования. К настоящему времени удалось эксгумировать останки 295 представителей гражданского населения. В ведомстве отметили, что среди погибших есть женщины различного возраста.
ГСУ СКР возбудило дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданскими жителями и использование во время вооруженного конфликта запрещенных международным договором методов и средств). Обстоятельства, при которых погибли жители Донбасса, выясняются.
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