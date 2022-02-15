Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СКР возбудил дело по факту обнаружения массовых захоронений на Донбассе

20:02

Фото: sm-news.ru



В России расследуют уголовное дело, которое возбудили по факту обнаружения в Донбассе массовых захоронений местных жителей. Останки гражданских лиц найдены в пяти погребениях, информирует СКР. Останки тех, кто погиб при обстрелах со стороны украинских военных, находили в период с августа по октябрь прошлого года.



С конца лета 2021 года в Донбассе начали находить останки погибших жителей, указано в сообщении на официальном сайте российского ведомства. Захоронения были обнаружены в окрестностях города Снежное и населенного пункта Славяносербск, близ поселка Видное-1, который расположен неподалеку от Луганска, а также на окраине села Верхнешевыревка в Краснодонском районе.



По данным СКР, в общей сложности было найдено пять стихийно созданных массовых захоронений. Предположительно, речь идет о тех, кто погиб при обстрелах, которые в 2014 году вели украинские вооруженные формирования. К настоящему времени удалось эксгумировать останки 295 представителей гражданского населения. В ведомстве отметили, что среди погибших есть женщины различного возраста.



ГСУ СКР возбудило дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданскими жителями и использование во время вооруженного конфликта запрещенных международным договором методов и средств). Обстоятельства, при которых погибли жители Донбасса, выясняются.





Автор: Злата Богатова

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