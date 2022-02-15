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Белые межкомнатные двери в интерьере


15:49
Белые межкомнатные двери в интерьереФото: BELWOODDOORS

Обстановку в квартире или частном доме можно оформить по-разному. Для этого необходимо разбираться в разновидностях изделий и учитывать стилистику интерьера помещения.

Белые межкомнатные двери в Москве, представленные здесь: https://belwooddoors.ru/catalog/mezhkomnatnye_dveri/belye/, могут быть отличным дополнением интерьера, если правильно их выбрать.
 
Главные достоинства светлой межкомнатной двери
Немало людей покупает для своего жилья подобные изделия. Их не назвать диковиной и на сегодняшний день есть большое разнообразие таких конструкций. Для удачного дополнения внутренней отделки жилища при выборе двери учитывайте следующие её преимущества.

1. Изящность дизайна и гармоничное сочетание с прочими тонами в обстановке квартиры.
2. Многообразие моделей. Дверь может быть сделана из какого-то одного материала или комбинации различных структур.
3. Практичность дверного полотна, поскольку на любой светлой поверхности почти не видны небольшие царапинки и пыль.
4. Зрительное расширение пространства.
5. Универсальность, ведь светлой полотно вписывается в любое интерьерное решение.

Но выбирая это изделие для своего жилья, учитывайте, что оно довольно маркое, и его нужно устанавливать очень осторожно для предотвращения разных повреждений.

Данные тонкости принимаются во внимание при покупке светлой двери из любого состава и для какого угодно помещения. Заранее нужно определиться с дизайном и типом полотна, его габаритами, материалом производства, и, отталкиваясь от всего перечисленного, приобретать красивые и качественные двери.
 
Нюансы использования и ремонта светлых дверей
Использование белой детали интерьера не особо разнится от эксплуатации полотен прочих оттенков. Главные правила определяет сам состав конструкции, потому учитывайте такие нюансы реставрирования двери и ухода за ней:
• Для обновления изделия со слоем эмали потрескавшаяся краска удаляется при помощи шлифовальной машины с крупнозернистым наждачным листом, после чего поверхность выравнивается мелким видом наждачки. Затем наносится два-три покрытия, каждое из которых накладывается после того, как высохнет предыдущее.

• Скрыть трещинки и царапинки на шпонированных и деревянных поверхностях удаётся благодаря акриловой шпатлёвке. Масса распределяется по повреждённым местам, её остатки удаляются тканью, а когда средство высыхает, обработанную область покрывают краской под оттенок дверного полотна.

• Если конструкция из дерева больше не блестит, на ней появились небольшие порезы, то покрытие поддаётся восстановлению при его обработке бесцветным либо белым воском для мебели. Немного средства наносится на плоскость и втирается салфеточкой до появления сияния.

• Петли, замки, поломанные ручки и прочие запчасти меняются очень бережно. Пришедшая в негодность часть снимается откручиванием шурупов, а вместо неё устанавливают новенькую фурнитуру с аналогичными свойствами. Если габариты деталей будут различаться, то понадобится корректирование отверстий внутри двери, а провести его, не повредив полотно, способны лишь истинные профессионалы.

• Разные пятна удаляются при помощи особых средств. Для шпонированного и деревянного полотна применяется уход для мебели. Состав аккуратно наносится на места загрязнений, хорошо протирается, а их избыток удаляется тканью. Для ухода за стеклянными поверхностями предусмотрены специальные жидкости и спреи.
 

Заказ дверей в BELWOODDOORS

Данная компания – это производитель интерьерных и входных дверей. Высококачественная продукция выпускается в Беларуси, а продаётся в России. Фирма предоставляет гарантию в два года на все свои изделия. Если вы хотите поставить надёжное, красивое и современное дверное полотно – обращайтесь в BELWOODDOORS.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

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