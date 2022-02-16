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В Австралии разыскивают подростка, пропавшего после чтения приключенческого романа
16.2.2022 14:02
Фото: infourok.ru
Экстренные службы штата Виктория на юго-востоке Австралии продолжают поиски подростка, который пропал после чтения приключенческой книги. Судя по записке, которую юноша оставил дома, он вдохновился на рискованное путешествие.
Прочитав известное произведение о приключениях, подросток мог попытаться претворить историю в жизнь, предполагают экстренные службы. По данным телеканала Nine News, Сэмюэл Т. пропал 10 февраля. Семья юноши проживает на юге Листерфилда. Как оказалось, подросток оставил для близких некое "загадочное" послание, которое было вложено в книгу "В диких условиях".
Установлено, что юноша в своей машине направился на северо-запад, после чего бросил автомобиль на расстоянии около 20 км от Суон-Хилл, примерно в трех с половиной часах езды от Мельбурна.
Родственники Сэмюэла испытывают беспокойство в связи с тем, что юному австралийцу не хватит еды и припасов для выживания в пустыне. Известно также, что сначала он отвечал на сообщения матери, но спустя некоторое время связь была прервана. Экстренные службы активно продолжают поисковые мероприятия.
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