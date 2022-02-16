ИнтерНовости - новости в стране и мире
Захарова призвала западные СМИ огласить график «вторжений» России на Украину
Захарова призвала западные СМИ огласить график «вторжений» России на Украину
В Австралии разыскивают подростка, пропавшего после чтения приключенческого романа
В Австралии разыскивают подростка, пропавшего после чтения приключенческого романа
Байден обратился к россиянам
Байден обратился к россиянам
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Луганске сообщают о стрельбе по пяти населенным пунктам со стороны ВСУВ Луганске сообщают о стрельбе по пяти населенным пунктам со стороны ВСУ
Задержанного в Москве публициста Соловья допросили как свидетеля по делу об экстремизмеЗадержанного в Москве публициста Соловья допросили как свидетеля по делу об экстремизме
СКР возбудил дело по факту обнаружения массовых захоронений на ДонбассеСКР возбудил дело по факту обнаружения массовых захоронений на Донбассе
Белые межкомнатные двери в интерьереБелые межкомнатные двери в интерьере
В Австралии разыскивают подростка, пропавшего после чтения приключенческого романаВ Австралии разыскивают подростка, пропавшего после чтения приключенческого романа

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Австралии разыскивают подростка, пропавшего после чтения приключенческого романа


16.2.2022 14:02
В Австралии разыскивают подростка, пропавшего после чтения приключенческого романаФото: infourok.ru

Экстренные службы штата Виктория на юго-востоке Австралии продолжают поиски подростка, который пропал после чтения приключенческой книги. Судя по записке, которую юноша оставил дома, он вдохновился на рискованное путешествие.

Прочитав известное произведение о приключениях, подросток мог попытаться претворить историю в жизнь, предполагают экстренные службы. По данным телеканала Nine News, Сэмюэл Т. пропал 10 февраля. Семья юноши проживает на юге Листерфилда. Как оказалось, подросток оставил для близких некое "загадочное" послание, которое было вложено в книгу "В диких условиях".

Установлено, что юноша в своей машине направился на северо-запад, после чего бросил автомобиль на расстоянии около 20 км от Суон-Хилл, примерно в трех с половиной часах езды от Мельбурна.

Родственники Сэмюэла испытывают беспокойство в связи с тем, что юному австралийцу не хватит еды и припасов для выживания в пустыне. Известно также, что сначала он отвечал на сообщения матери, но спустя некоторое время связь была прервана. Экстренные службы активно продолжают поисковые мероприятия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 212

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

ФСБ сообщает о задержании 14 подозреваемых в «минировании» зданий в России и СНГФСБ сообщает о задержании 14 подозреваемых в «минировании» зданий в России и СНГ
Захарова: США издеваются над народом УкраиныЗахарова: США издеваются над народом Украины
Задержан житель Калининграда, нарисовавший нацистский символ у синагогиЗадержан житель Калининграда, нарисовавший нацистский символ у синагоги
Израильские силовики застрелили палестинского протестующегоИзраильские силовики застрелили палестинского протестующего
Пропавший под Сочи монах найден погибшимПропавший под Сочи монах найден погибшим

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru