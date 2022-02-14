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Названы имена ведущих церемонии вручения премии «Оскар»


08:24
Названы имена ведущих церемонии вручения премии «Оскар»Фото: vk.com

Торжественную церемонию вручения премии "Оскар" в этом году проведут актрисы Реджина Холл, Ванда Сайкс и Эми Шумер, сообщают организаторы мероприятия.

Событие состоится уже в 94-й раз.

В прошлые годы три церемонии вручения премии "Оскар" были организованы без ведущих. Артистки Реджина Холл, Ванда Сайкс и Эми Шумер получили известность в Соединенных Штатах как комедийные актрисы.

В номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" на престижный приз будет претендовать картина "Боксбалет", созданная российским режиссером Антоном Дьяковым.

Ожидается, что торжественная церемония состоится 27 марта 2022 года. Мероприятие будет проводиться на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre, который находится в Голливуде.

Ранее стало известно об отмене съемок картины "Красавица и Чудовище", которые могли начаться уже этим летом. Предполагалось, что восьмисерийный сериал будет представлять собой предысторию главного персонажа одноименного фильма, созданного Биллом Кондоном в 2017 году. В фильме могли сыграть Люк Эванс и Джош Гэд, Бриана Миддлтон, Фра Фи и Джелани Алладин, однако руководство кинокомпании Disney остановило подготовку проекта.

Автор: Злата Богатова

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