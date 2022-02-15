Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Уникальное озеро Морской глаз исчезает в Марий Эл

08:01

Фото: ren.tv



В Марий Эл специалисты выясняют причины существенного снижения уровня воды в одном из самых знаменитых и уникальных водоемов региона - озере Морской глаз, передает местное молодежное экодвижение "Розовый одуванчик". На странице в соцсети организация сообщает, что уменьшение составило уже более 32 метров в сравнении с периодом, когда из озера вытекал ручей.



Первые сведения о том, что озеро начало резко мелеть, распространились в прессе и соцсетях в начале февраля. Сообщалось, что жители деревни, около которой находится Морской глаз, заметили треск льда. В результате выяснилось, что уровень воды значительно уменьшился.



Судя по фото, появившихся в открытых источниках, сейчас водоем визуально похож на обмелевший колодец с ледяным дном. В минувшие выходные представители местного молодежного экодвижения вместе с профессиональными геодезистами совершили поездку к озеру. Они обнаружили, что уровень воды снизился еще на 0,5 метра.



Первоначально рассматривалась гипотеза о том, что уровень воды Морского глаза уменьшился до показателей соседнего озера Пужан-ер, которое находится на расстоянии около полутора километров. В прошлом разница у них составляла около 7 сантиметров. Однако сейчас Морской глаз с падением в 32,5 метра значительно "обогнал" Пужан-ера , максимальная глубина в котором не превышает 17 метров, пояснили экологические активисты.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15:49 Белые межкомнатные двери в интерьере

Белые межкомнатные двери в интерьере 09:10 Гинцбург: в Москве все дети 6-11 лет перенесли коронавирус

Гинцбург: в Москве все дети 6-11 лет перенесли коронавирус 07:00 Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю достиг внесудебного урегулирования иска

Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю достиг внесудебного урегулирования иска 15.2.2022 20:50 В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 100%

В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 100% 15.2.2022 19:04 В зоопарке Дакки родились два детеныша бенгальского тигра