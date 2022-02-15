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Уникальное озеро Морской глаз исчезает в Марий Эл


08:01
Уникальное озеро Морской глаз исчезает в Марий ЭлФото: ren.tv

В Марий Эл специалисты выясняют причины существенного снижения уровня воды в одном из самых знаменитых и уникальных водоемов региона - озере Морской глаз, передает местное молодежное экодвижение "Розовый одуванчик". На странице в соцсети организация сообщает, что уменьшение составило уже более 32 метров в сравнении с периодом, когда из озера вытекал ручей.

Первые сведения о том, что озеро начало резко мелеть, распространились в прессе и соцсетях в начале февраля. Сообщалось, что жители деревни, около которой находится Морской глаз, заметили треск льда. В результате выяснилось, что уровень воды значительно уменьшился.

Судя по фото, появившихся в открытых источниках, сейчас водоем визуально похож на обмелевший колодец с ледяным дном. В минувшие выходные представители местного молодежного экодвижения вместе с профессиональными геодезистами совершили поездку к озеру. Они обнаружили, что уровень воды снизился еще на 0,5 метра.

Первоначально рассматривалась гипотеза о том, что уровень воды Морского глаза уменьшился до показателей соседнего озера Пужан-ер, которое находится на расстоянии около полутора километров. В прошлом разница у них составляла около 7 сантиметров. Однако сейчас Морской глаз с падением в 32,5 метра значительно "обогнал" Пужан-ера , максимальная глубина в котором не превышает 17 метров, пояснили экологические активисты.

Автор: Злата Богатова

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