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В Москве подросток умер в туалете политехнического колледжа
15.2.2022 16:09
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы столицы выясняют обстоятельства трагического происшествия, случившегося накануне в одном из колледжей Москвы.
По предварительным данным, в туалете учебного заведения умер 16-летний подросток, отравившийся лекарственным средством.
ЧП случилось в Политехническом колледже № 8 им. дважды Героя Советского Союза Павлова. В администрации учреждения пояснили, что отравились трое учащихся, двое из которых были доставлены в больницу. Один юноша скончался, несмотря на все реанимационные мероприятия, сообщил директор колледжа Андрей Трофимов.
В ходе начатого разбирательства установлено, что подростки употребили лекарственный препарат во время перемены. Средство принес в колледж один из студентов, отметил Трофимов. Затем ребята пошли на занятие, после чего им стало плохо. Педагог сразу же вызвал скорую помощь.
По данным РЕН ТВ, компания из пяти подростков решила попробовать таблетки одного из студентов, который принимал серьезный препарат из-за проблем с сердцем. Отмечается, что речь идет о средстве, которое нельзя приобрести без соответствующего рецепта.
Состояние студентов, которые были госпитализированы, медики оценивают как удовлетворительное.
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