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Власти Мексики будут дважды в месяц докладывать об убийствах журналистов
15.2.2022 14:52
Фото: hispanospress.com
Правительство Мексики каждые две недели будет информировать общество об убийствах, жертвами которых стали журналисты, гражданские активисты, правозащитники и женщины. С таким заявлением выступил президент государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передают зарубежные СМИ.
В ходе пресс-конференции, которая состоялась накануне, 14 февраля, мексиканский лидер заявил о том, что власти намерены дважды в месяц информировать общество об убийствах и резонансных преступлениях, связанных с нарушениями прав человека. Как пояснил Андрес Мануэль Лопес Обрадор, речь идет об инцидентах, которые "очень беспокоят" сограждан.
Мексиканский президент подчеркнул, что правоохранительные структуры сейчас активизировали усилия и ведут работу, чтобы не допускать в будущем подобных происшествий.
Ранее сообщалось об убийстве журналиста в штате Оахака: 10 февраля там был застрелен Хебер Лопес Васкес. Покушение на представителя прессы стало уже пятым преступлением такого рода за период с начала 2022 года.
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