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Прибывший в Москву канцлер ФРГ не стал делать российский ПЦР-тест
14:03
Фото: pronedra.ru
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от услуг российских медиков, когда прибыл в Москву с официальным визитом.
ПЦР-тестирование политика на коронавирус перед встречей с главой РФ Владимиром Путиным проводил врач из посольства ФРГ в России, передает немецкий таблоид Bild.
Со ссылкой на источники в окружении председателя правительства ФРГ отмечается, что представителей российской стороны пригласили присутствовать во время проведения процедуры тестирования. Информацию о том, что канцлер не захотел пользоваться услугами российских специалистов для ПЦР-теста на коронавирус, также распространил телевизионный канал Welt.
Отмечается, что в Москву из ФРГ вместе со Шольцем в составе официальной делегации и в числе сопровождающих журналистов прибыли порядка пятидесяти человек. Все они должны были сдать в общей сложности три отрицательных ПЦР-теста еще до вылета из Германии.
Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе состоявшегося несколько дней назад официального визита в Москву также отказался от услуг российской стороны при сдаче ПЦР-теста. В результате все мероприятия проводились в условиях строгого соблюдения социальной дистанции. На проходивших в Кремле переговорах места политиков располагались на расстоянии нескольких метров друг от друга.
Напомним, газета Telegraph удалила статью о ДНК министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сдававшей тест на COVID в Москве. В публикации отмечалось, что представительница Лондона "предоставила русским" свой генетический материал.
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