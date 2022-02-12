|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Telegraph удалила публикацию о ДНК Лиз Трасс
12.2.2022 15:03
Фото: lsm.lv
Газета Telegraph удалила статью о ДНК министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сдававшей тест на COVID в Москве.
В этом материале отмечалось, что представительница Лондона "предоставила русским" свой генетический материал, передает РИА Новости.
Авторы публикации указывали на обеспокоенность, которая появилась из-за того, что глава британского МИД "предоставила русским свою ДНК". Так газета восприняла проведение исследования на возможное заражение COVID - Лиз Трасс сделали такой тест, когда она прибыла в Москву с официальным визитом.
Резервная копия веб-страницы сохранилась в кеше на серверах Google. В статье также отмечалось, что французский лидер Эммануэль Макрон перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным подобный тест делать отказался.
Напомним, глава отечественного дипломатического ведомства прокомментировал прошедшие переговоры с иностранной коллегой Лиз Трасс, назвав встречу "разговором немого с глухим". По словам Сергея Лаврова, он несколько разочарован тем, как складывались его беседа с гостьей из Лондона. "Подробнейшие разъяснения" российского руководства попали на совершенно "неподготовленную почву", указывал министр.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|