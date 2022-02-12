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Telegraph удалила публикацию о ДНК Лиз Трасс


12.2.2022 15:03
Telegraph удалила публикацию о ДНК Лиз ТрассФото: lsm.lv

Газета Telegraph удалила статью о ДНК министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сдававшей тест на COVID в Москве.

В этом материале отмечалось, что представительница Лондона "предоставила русским" свой генетический материал, передает РИА Новости.

Авторы публикации указывали на обеспокоенность, которая появилась из-за того, что глава британского МИД "предоставила русским свою ДНК". Так газета восприняла проведение исследования на возможное заражение COVID - Лиз Трасс сделали такой тест, когда она прибыла в Москву с официальным визитом.

Резервная копия веб-страницы сохранилась в кеше на серверах Google. В статье также отмечалось, что французский лидер Эммануэль Макрон перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным подобный тест делать отказался.

Напомним, глава отечественного дипломатического ведомства прокомментировал прошедшие переговоры с иностранной коллегой Лиз Трасс, назвав встречу "разговором немого с глухим". По словам Сергея Лаврова, он несколько разочарован тем, как складывались его беседа с гостьей из Лондона. "Подробнейшие разъяснения" российского руководства попали на совершенно "неподготовленную почву", указывал министр.

Автор: Злата Богатова

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