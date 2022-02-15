Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В МОК рассказали, как запрещенный препарат попал в организм Валиевой

15.2.2022 13:39

Фото: enlineadirecta.info



Триметазидин оказался в пробах 15-летней россиянки из-за продукт, который мог употреблять дедушка Камилы Валиевой.



С таким заявлением выступил председатель дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд.



Комментарий Дениса Освальда в своем Twitter опубликовал корреспондент USA Today Том Шад. Как стало известно, являющийся запрещенным триметазидин мог проникнуть в организм Камилы Валиевой в составе продукта, который ранее употреблял один из ее родственников. По словам Освальда, этот аргумент и оказался решающим при вынесении вердикта об отмене временного отстранения фигуристки.



Ранее появились сведения о сомнительной допинг-пробе, которую сдала россиянка, после чего в МОК объявили о решении перенести официальную церемонию награждения победителей командного турнира Игр. Наилучший результат в этом виде показала российская национальная сборная, в составе которой выступала Валиева.



Накануне, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции, которые подавали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и МОК. Россиянку допустили к дальнейшему участию в Олимпиаде.



Сама фигуристка ранее призналась, что последние события весьма утомили ее в эмоциональном плане, хотя она и испытывает радость в связи с решением о возобновлении ее участия в Играх.



Автор: Злата Богатова

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