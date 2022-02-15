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Названы самые романтичные города мира


15.2.2022 05:02
Названы самые романтичные города мираФото: smi2.net

Столице РФ отдали восьмое место в рейтинге наиболее романтичных городов планеты по версии экспертов американской компании WeThrift.

Перечень под названием The Most Romantic Cities Around the World опубликован в телеграм-канале комплекса экономической политики Москвы.

Список был подготовлен ко Дню святого Валентина. В числе критериев, которые оценивались при составлении этого рейтинга, рассматривались различные возможности для совместного отдыха, число достопримечательностей, наличие комфортных и романтичных гостиниц и спа-салонов, а также реакция пользователей соцсетей на тот или иной город мира.

В первой пятерке места поделили Барселона, Лондон, Нью-Йорк, Париж и Токио. Москва оказалась на восьмой строчке, соседствуя с Дубаем и Стамбулом. Российская столица также заняла четвертое место по количеству парков, третье - по количеству достопримечательностей, седьмое - по хештегам в Instagram. По числу ресторанов составители рейтинга включили Москву в первую десятку списка.

Напомним, минувшей осенью были названы города, которые к 2030 году уйдут под воду. Перечень из шести пунктов, созданный журналистами India Times, возглавил Амстердам. Рейтинг был подготовлен на основе данных, вошедших в специальную карту организации Climate Central. В список также вошли Новый Орлеан, Венеция, крупнейший город Вьетнама Хошимин и индийская Калькутта.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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