|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названы самые романтичные города мира
15.2.2022 05:02
Фото: smi2.net
Столице РФ отдали восьмое место в рейтинге наиболее романтичных городов планеты по версии экспертов американской компании WeThrift.
Перечень под названием The Most Romantic Cities Around the World опубликован в телеграм-канале комплекса экономической политики Москвы.
Список был подготовлен ко Дню святого Валентина. В числе критериев, которые оценивались при составлении этого рейтинга, рассматривались различные возможности для совместного отдыха, число достопримечательностей, наличие комфортных и романтичных гостиниц и спа-салонов, а также реакция пользователей соцсетей на тот или иной город мира.
В первой пятерке места поделили Барселона, Лондон, Нью-Йорк, Париж и Токио. Москва оказалась на восьмой строчке, соседствуя с Дубаем и Стамбулом. Российская столица также заняла четвертое место по количеству парков, третье - по количеству достопримечательностей, седьмое - по хештегам в Instagram. По числу ресторанов составители рейтинга включили Москву в первую десятку списка.
Напомним, минувшей осенью были названы города, которые к 2030 году уйдут под воду. Перечень из шести пунктов, созданный журналистами India Times, возглавил Амстердам. Рейтинг был подготовлен на основе данных, вошедших в специальную карту организации Climate Central. В список также вошли Новый Орлеан, Венеция, крупнейший город Вьетнама Хошимин и индийская Калькутта.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|