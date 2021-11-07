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Названы города, которые к 2030 году уйдут под воду
7.11.2021 14:20
Фото: smi2.net
Перечень городов, которые уже к 2030 году покроет вода, возглавил Амстердам.
Список из шести пунктов подготовлен журналистами India Times, которые проанализировали специальную карту организации Climate Central.
Амстердам в скором времени окажется затопленным из-за процессов, связанных с глобальным потеплением. Столицу Нидерландов не спасти, хотя голландцы и обладают прекрасными навыками защиты от наводнений, констатируют специалисты. Зате указана иракская Басра. Порт расположен на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив, и окружен заболоченными землями. Как полагают ученые, через несколько лет город покроет вода.
Затем идет Новый Орлеан, которому не поможет имеющаяся там система дамб, отмечается в комментарии к списку. Ежегодно опускающаяся под воду на 2 мм Венеция оказалась на четвертой строке этого печального списка. Замыкают перечень разместившиеся на пятом и шестом местах крупнейший город Вьетнама Хошимин и индийская Калькутта.
Ранее были названы страны, которые могут совсем скоро исчезнуть из-за продолжающегося глобального потепления. О них на проходящем в Гааге международном климатическом саммите сообщила эколог Climate Action Network Пелениза Алофа.
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