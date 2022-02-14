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Израильские силовики застрелили палестинского протестующего


14.2.2022 20:03
Израильские силовики застрелили палестинского протестующегоФото: smedata.sk

Армия Израиля осуществила рейд в населенном пункте Силат аль-Хартия, который расположен к западу от города Дженина на Восточном берегу реки Иордан.

Силовики, разгонявшие очередную акцию протеста, смертельно ранили одного из палестинцев, передают зарубежные СМИ.

Военные и полиция Израиля разгоняли акцию протеста местных жителей, которые выражали недовольство в связи с продолжающимся строительством еврейского поселения. Силовики начали использовать спецсредства, открыв огонь по демонстрантам.

Израильтяне практически сразу стреляли на поражение, передает информационное агентство Wafa. В результате был смертельно ранен один из палестинцев. Мужчина, получивший повреждение головы, скончался через несколько часов в больнице.

По данным открытых источников, накануне израильские военные совместно с полицейскими разогнали еще несколько акций протестов. Пулевые ранения получили по меньшей мере одиннадцать манифестантов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 228

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