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Израильские силовики застрелили палестинского протестующего
14.2.2022 20:03
Фото: smedata.sk
Армия Израиля осуществила рейд в населенном пункте Силат аль-Хартия, который расположен к западу от города Дженина на Восточном берегу реки Иордан.
Силовики, разгонявшие очередную акцию протеста, смертельно ранили одного из палестинцев, передают зарубежные СМИ.
Военные и полиция Израиля разгоняли акцию протеста местных жителей, которые выражали недовольство в связи с продолжающимся строительством еврейского поселения. Силовики начали использовать спецсредства, открыв огонь по демонстрантам.
Израильтяне практически сразу стреляли на поражение, передает информационное агентство Wafa. В результате был смертельно ранен один из палестинцев. Мужчина, получивший повреждение головы, скончался через несколько часов в больнице.
По данным открытых источников, накануне израильские военные совместно с полицейскими разогнали еще несколько акций протестов. Пулевые ранения получили по меньшей мере одиннадцать манифестантов.
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