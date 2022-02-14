|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На юге Франции пять человек стали жертвами взрыва
14.2.2022 17:30
Фото: vaadua.org
По меньшей мере пять человек стали жертвами взрыва, случившегося на юге Франции.
Как пишут зарубежные СМИ со ссылкой на заявление местной прокуратуры, четыре человека числятся пропавшими без вести.
По предварительным данным, мощный взрыв прогремел в здании, где располагалась бакалея. Сведений о причинах происшествия из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что после хлопка начался пожар, затронувший более десяти квартир, передает радио France Bleu.
Экстренные службы подтвердили гибель пяти человек, еще четверо пострадали. Среди них - мужчина, выпрыгнувший со второго этажа в попытке спастись от пожара. Он получил тяжелые травмы и экстренно госпитализирован.
Спасатели, эвакуировавшие из здания двадцать пять человек, сейчас продолжают поиски пропавших без вести. По данным властей, неустановленной пока считается судьба не менее четырех местных жителей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|