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На юге Франции пять человек стали жертвами взрыва


14.2.2022 17:30
На юге Франции пять человек стали жертвами взрываФото: vaadua.org

По меньшей мере пять человек стали жертвами взрыва, случившегося на юге Франции.

Как пишут зарубежные СМИ со ссылкой на заявление местной прокуратуры, четыре человека числятся пропавшими без вести.

По предварительным данным, мощный взрыв прогремел в здании, где располагалась бакалея. Сведений о причинах происшествия из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что после хлопка начался пожар, затронувший более десяти квартир, передает радио France Bleu.

Экстренные службы подтвердили гибель пяти человек, еще четверо пострадали. Среди них - мужчина, выпрыгнувший со второго этажа в попытке спастись от пожара. Он получил тяжелые травмы и экстренно госпитализирован.

Спасатели, эвакуировавшие из здания двадцать пять человек, сейчас продолжают поиски пропавших без вести. По данным властей, неустановленной пока считается судьба не менее четырех местных жителей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 179

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