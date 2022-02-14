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Находящимся на Украине гражданам Франции посоветовали сделать запасы еды
14.2.2022 16:44
Фото: vk.com
Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен настоятельно рекомендовал согражданам, которые сейчас проживают или временно находятся на Украине, подготовить все личные документы и сделать запасы еды и воды, а также одежды.
Заявление было сделано в связи с напряженной обстановкой в стране, указал дипломат.
По словам французского посла, ожидаемой деэскалации не случилось, но в сложившейся ситуации стоит отложить все визиты на Украину, даже если они связаны с неотложными обстоятельствами. Гражданам Франции, остающимся сейчас в стране, дипломат посоветовал повысить бдительность и постараться держать наготове все личные документы.
Представитель официального Парижа также призвал соотечественников сделать запасы продовольствия, питьевой воды и теплой одежды, заранее наполнить топливом бак автомобиля. При этом посол не говорил о том, что французам стоит покинуть Украину.
МИД Чехии предупредил своих граждан о том, что в скором времени могут быть приостановлены полеты на Украину. Поэтому ведомство обратилось к тем, кто сейчас остается в этой стране, как можно скорее вылететь за ее пределы.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что уровень напряжения вокруг Украины сейчас достаточно высок. Поэтому эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве можно считать благоразумной мерой.
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