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Находящимся на Украине гражданам Франции посоветовали сделать запасы еды


14.2.2022 16:44
Находящимся на Украине гражданам Франции посоветовали сделать запасы едыФото: vk.com

Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен настоятельно рекомендовал согражданам, которые сейчас проживают или временно находятся на Украине, подготовить все личные документы и сделать запасы еды и воды, а также одежды.

Заявление было сделано в связи с напряженной обстановкой в стране, указал дипломат.

По словам французского посла, ожидаемой деэскалации не случилось, но в сложившейся ситуации стоит отложить все визиты на Украину, даже если они связаны с неотложными обстоятельствами. Гражданам Франции, остающимся сейчас в стране, дипломат посоветовал повысить бдительность и постараться держать наготове все личные документы.

Представитель официального Парижа также призвал соотечественников сделать запасы продовольствия, питьевой воды и теплой одежды, заранее наполнить топливом бак автомобиля. При этом посол не говорил о том, что французам стоит покинуть Украину.

МИД Чехии предупредил своих граждан о том, что в скором времени могут быть приостановлены полеты на Украину. Поэтому ведомство обратилось к тем, кто сейчас остается в этой стране, как можно скорее вылететь за ее пределы.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что уровень напряжения вокруг Украины сейчас достаточно высок. Поэтому эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве можно считать благоразумной мерой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

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