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Блинкен назвал благоразумной эвакуацию посольства США в Киеве


13.2.2022 21:21
Блинкен назвал благоразумной эвакуацию посольства США в КиевеФото: vk.com

Уровень напряжения вокруг Украины сейчас достаточно высок, чтобы считать благоразумной эвакуацию сотрудников посольства США.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал это решение во время пресс-конференции в Гонолулу, передают зарубежные СМИ.

По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, в Вашингтоне "распорядились об отъезде большей части американцев", которые находились в посольстве США в Киеве. Учитывая достаточно высокий риск начала военных действий со стороны России и уровень потенциальной угрозы, подобные шаги можно считать "благоразумной мерой", — указал дипломат.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне провел телефонный разговор с американским коллегой, вновь заявив об отсутствии у Москвы намерений "вторгаться". Российский министр отмечал, что пропагандистская кампания, которая продолжается сейчас в западных СМИ, лишь преследует провокационные цели.

Президент США Джо Байден не так давно выступил с заявлением о том, что РФ якобы начнет вторжение уже 16 февраля. Агентство Bloomberg в тот же день опубликовало материал, где в качестве даты указывалось 15 февраля. На фоне подобных утверждений власти уже примерно двадцати стран призвали своих сограждан как можно скорее уехать за пределы Украины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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